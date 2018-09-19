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İtalya Başbakan Yardımcısı Salvini'den Afrika Birliği'nin "özür" çağrısına yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 20:50 | Son Güncelleme

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini: - "(Afrika Birliği'nin Afrikalı göçmenleri 'köleye' benzeten sözleri için Salvini'den özür talebi) Ortada özür dilenecek bir şey yok. Göçmenler ve köleler arasında herhangi bir eşitlik kurulduğu beyanını reddediyorum" - "Aksine Viyana'da yaptığım açıklamalar, bazıları tarafından köle olarak kullanılmak istenen göçmenleri korumaya yönelikti"

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Afrikalı göçmenleri "köleye" benzettiği gerekçesiyle yapılan özür çağrılarına ilişkin olarak, "Ortada özür dilenecek bir şey yok." dedi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İçişleri Bakanlığında basın toplantısı düzenleyen Salvini, Afrikalı göçmenleri "köleye" benzeten sözleri için özür dilemesini talep eden Afrika Birliği'ne cevap verdi.

Salvini, "Ortada özür dilenecek bir şey yok. Göçmenler ve köleler arasında herhangi bir eşitlik kurulduğu beyanını reddediyorum. Aksine Viyana'da yaptığım açıklamalar, bazıları tarafından köle olarak kullanılmak istenen göçmenleri korumaya yönelikti." dedi.

Bazı kişiler kötü düşünmek istiyorsa yapabileceğini dile getiren Salvini, bu durumun "Fransızca çevirideki bir hatadan kaynaklanmış olabileceğini" öne sürdü.

Afrika Birliği’nden sabah yapılan yazılı açıklamada, "Afrika Birliği, İtalya Başbakan Yardımcısı'ndan Afrikalı göçmenler hakkındaki aşağılayıcı açıklaması için özür dilemesini ve İtalya'yı diğer Avrupa Birliği üye ülkelerine göçmenler konusunda destek olmasını talep etmektedir." ifadeleri yer almıştı.

- "Yeni kölelere ihtiyacımız yok"

Salvini, geçen hafta Avusturya'da gerçekleşen Avrupa Birliği (AB) Güvenlik ve Göç Toplantısı'nda tepki çeken şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bazı meslektaşlarımızın Avrupa nüfusu yaşlandığı için göçmenlere ihtiyaç olduğu şeklindeki bazı açıklamalarını duydum. Ben tamamen farklı düşünüyorum. Ben birkaç yıl önce olduğu gibi gençlerimizi tekrar çocuk yapmaya teşvik etmek için hükümetteyim. Ekonomik nedenlerle çocuk yapmayan Avrupalıların yerini, genç Afrikalılarla doldurmak için değil. Belki Lüksemburg'da buna ihtiyaç vardır ama İtalya'da bizim genç nesli çocuk yapmaya teşvik etmeye ihtiyacımız var. Artık dünyaya getirmediğimiz çocuklarımızın yerini doldurmak için yeni kölelere ihtiyacımız yok."

Salvini, bu sözleri üzerine tepki gösteren Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn'la da tartışma yaşamıştı.

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Afrika Birliği Afrikalı göçmenler göçmen İtalya İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini

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