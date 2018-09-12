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İtalya Başbakan Yardımcısı Salvini'den "hasta göçmen" paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 20:08 | Son Güncelleme

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini: - "Hasta bir göçmen (kabul merkezinden) kaçıyor, belki de durumunun ciddiyetinin farkında değil. Bunun gibi daha kaç vaka var? Ne yazık ki tüberküloz tekrar yayılmaya başladı" - "İtalyanlar, hiçbir kural ve kontrol olmadan yıllardır süren felaket ve istilanın sosyal ve sağlıkla ilgili bedellerini ödüyorlar"

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, veremli bir düzensiz göçmenin kabul merkezinden kaçması olayıyla ilgili, "Ne yazık ki tüberküloz tekrar yayılmaya başladı." dedi.

Hükümetin ortaklarından aşırı sağcı Lig partisinin de lideri olan Salvini, sosyal medya sitesi Facebook’taki hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Verem (Tüberküloz) hastalığı taşıyan düzensiz bir göçmenin kaldığı kabul merkezinden kaçtığına dair bir haberi paylaşan Salvini, hastalığın ülkede tekrar yayılmaya başladığını söyledi.

Salvini, "Hasta bir göçmen kaçıyor, belki de durumunun ciddiyetinin farkında değil. Bunun gibi daha kaç vaka var? Ne yazık ki tüberküloz tekrar yayılmaya başladı. İtalyanlar, hiçbir kural ve kontrol olmadan yıllardır süren felaket ve istilanın sosyal ve sağlıkla ilgili bedellerini ödüyorlar." ifadelerini kullandı.

Kendisinin "kötü, insanları korkutan ve tehlikeli biri" olmakla suçlandığını hatırlatan Salvini, "Bu rotayı tersine çevirmek için elimden geleni yaptım ve yapmaya da devam edeceğim." açıklamasında bulundu.

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