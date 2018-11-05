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İçişleri Bakanının sevgilisi, bakanla yatak fotoğrafı yayınladı

05.11.2018 16:38 | Son Güncelleme

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin sevgilisi Elisa Isoardi, ayrıldıklarını Instagram'dan samimi bir fotoğrafla ilan edince tepki çekti.

İçişleri Bakanının sevgilisi, bakanla yatak fotoğrafı yayınladı

Salvini ile televizyon yıldızı sevgilisi Elisa Isoardi'nin ayrıldıkları iddiası son günlerde sıkça dile getiriliyordu.

Sonunda Isoardi bugün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla bu iddiaları doğruladı.

Isoardi, Instagram'da herkese açık şekilde yayımladığı mesajında, Salvini ile mutlu günlerinde çekildiği anlaşılan bir fotoğrafı, bir şiirden dizeyle birlikte paylaştı.

Fotoğrafta Isoardi'nin bornozla, Salvini'nin ise vücudunun fotoğrafta görülen kısımları çıplak şekilde uzandıkları, Salvini'nin Isoardi'yi öptüğü görülüyor.

Isoardi bu fotoğrafı, bir şiir dizesi ve "Aramızda yaşanmış olan gerçek aşka engin saygıyla. Teşekkürler Matteo" mesajıyla yayınladı.

Bazı Instagram kullanıcıları fotoğrafın altına yazdıkları yorumlarda ikilinin ayrılmasından üzüntü duyduklarını söylerken bazıları ise Isoardi'yi fotoğraf seçimi nedeniyle eleştirdi. Diğer sosyal medya ağlarında da hızla yayılan fotoğraf, çok sayıda kullanıcı tarafından uygunsuz bulundu.

Bazı kullanıcılar, "seks sonrası fotoğrafı" olarak yorumladıkları görüntünün Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Salvini'nin temsil ettiği kurumlara saygısızlık teşkil ettiğini savundu.

'SEKS SONRASI FOTOĞRAFI TERÖRİZMDİR'

Twitter'da yapılan yorumlardan bazıları, "Bu kişinin, cumhuriyetimizin bir Bakanı ile ilişkisinin bittiğini, cinsel birleşme sonrası çekilen bir selfie ile sosyal medyadan duyurması size normal geliyor mu? Kurumlarımız artık her şeylerini yitirdi: Değerlerini, ilkelerini ve şimdi de haysiyetlerini", "Pazartesi sabahı Matteo Salvini'nin çıplak göğüslü, seks öncesi ya da sonrası fotoğrafı terörizmdir" şeklinde oldu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları da İtalya'da özellikle son bir hafta içinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanan can kayıplarını hatırlattı ve "Sel sularının altında hala cesetler varken bunlar gülerek ve sıcak yataklarından selfie paylaşıyor. Hiçbir şeye ve hiç kimseye saygıları yok" gibi eleştirilerde bulundu.

Mesajlarını sosyal medya üzerinden vermeyi tercih eden İçişleri Bakanı Salvini de, aşırı yağış ve fırtınadan etkilenen bölgelere dünkü ziyareti sırasında yayınladığı bir fotoğrafta gülümseyerek başparmağını "her şey yolunda" anlamında kaldırdığı için tepki çekmişti.

Elisa Isoardi'nin paylaşımı, muhalefetteki Demokratik Parti'den de tepki çekti.

Demokratik Parti'den milletvekili Alessia Morani, "İtalya kötü hava koşulları ve kaçak yapılaşma kurbanlarına ağlarken Isoardi bize bir otel odasında yatakta yarı çıplak Salvini'yi gösteriyor. Temptation Island'daki (Baştan Çıkarma Adası adında bir reality şovu) bir yarışmacıdan değil İÇİŞLERİ BAKANI'ndan bahsediyoruz" dedi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Adam ne güzel iç işleriyle ilgileniyor işte. BAZI ÜLKELERDE onu bile beceremeyenler var.
cok çağdaş medeni avrupa bu işte. bizim sozde aydinlar okusunlar haberi.
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