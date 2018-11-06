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İtalya Başbakan Yardımcısı'ndan eski sevgilisine 'yatak fotoğrafı' yanıtı: Sevdim, bağışladım ama birilerinin öncelikleri başkaydı

06.11.2018 16:37 | Son Güncelleme

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, ayrıldıklarını Instagram'dan ilan eden eski sevgilisi Elisa Isoardi'ye yine sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Salvini, Isoardi'nin "başka önceliklere sahip olması" nedeniyle ayrıldıklarını ima etti. Roma'dan Övgü Pınar'ın haberi.

İtalya Başbakan Yardımcısı'ndan eski sevgilisine 'yatak fotoğrafı' yanıtı: Sevdim, bağışladım ama birilerinin öncelikleri başkaydı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, ayrıldıklarını Instagram'dan ilan eden eski sevgilisi Elisa Isoardi'ye yine sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Matteo Salvini "terbiyesi" gereği özel hayatını ortaya dökmeyi sevmediğini söylese de, Isoardi'nin "başka önceliklere sahip olması" nedeniyle ayrıldıklarını ima eden bir açıklama yaptı.

Salvini ile yaklaşık 3 yıldır ilişki yaşayan televizyon sunucusu Elisa Isoardi dün Instagram'da yaptığı paylaşımla bu ilişkinin bittiğini duyurmuştu.

Isoardi'nin bu duyuruyu sosyal medya vasıtasıyla yapması ve samimiyet dozu yüksek bir fotoğrafı herkese açık şekilde paylaşması eleştirilere neden olmuştu.

İtalya'da en çok konuşulan konulardan biri haline gelen bu Instagram paylaşımına Salvini'nin yanıtı, dün akşam saatlerinde yine sosyal medya üzerinden geldi.

'Hayatta başarılar dilerim'

Dün Gana'ya ziyarette bulunan Salvini Facebook, Instagram ve Twitter'dan paylaştığı mesajında şunları söyledi:

"Afrika'da göç ve güvenlikle ilgili yoğun bir iş günü geçirdim ama beni İtalya'dan başka bir şey için aradılar... Terbiyem, karakterim ve saygım gereği özel hayatımı asla ortalığa dökmedim ve bunu yapmaya şimdi başlamayacağım, İtalyanlar bununla ilgilenmiyor.

"Sevdim, bağışladım, elbette bazı hatalarım da olmuştur ama sonuna kadar inandım.

"Ne yazık ki birilerinin başka öncelikleri vardı. Hayatta başarılar dilerim.

"Sizi seviyorum dostlarım."

Salvini'nin Facebook'taki paylaşımında bu fotoğraf yer aldı

'Bağışladım iması aldatılmasına atıf'

Matteo Salvini, Instagram'dan yaptığı bir diğer paylaşımda da "İyi geceler dostlarım, kuşkusuz üzgün ama huzurlu şekilde yatmaya gidiyorum. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler" dedi.

Salvini'nin bu mesajlarına, çoğunlukla destek mesajı olmak üzere binlerce yanıt geldi.

Öte yandan Salvini'nin özel hayatını herkesle paylaşmayı tercih etmediğini söylerken "bağışladım" ve "birilerinin başka öncelikleri vardı" gibi imalı ifadeler seçmesi de dikkat çekti.

Salvini'nin "Bağışladım" derken, Isoardi'nin kendisini aldattığı iddialarına atıfta bulunduğu tahmin ediliyor.

Geçen yıl, Isoardi'nin başka bir adamla öpüşürken çekilen fotoğrafları magazin dergisi Chi'de yayınlanmıştı.

Salvini-Isoardi çiftinin o dönemde ayrılıp yeniden birleştiği iddia ediliyordu.

'Ç**ocuk gibi paylaşım yapan bir bakan'**

Bazı sosyal medya kullanıcıları Salvini'nin mesajını eleştirerek "Bir çocuk gibi paylaşım yapan bir bakan", "Gerçekten de bizi ilgilendirmiyordu ama yine de paylaştın" gibi mesajlar yazdı.

Salvini-Isoardi ilişkisinin bitişi ve bunu sosyal medya üzerinden paylaşmaları bugünkü gazetelerin baş sayfalarında yer aldı.

Tempo dergisi Isoardi'nin Instagram'da paylaştığı fotoğrafı baş sayfadan geniş kullanarak "Viminale (İçişleri Bakanlığı) Fotoromanı" başlığını attı.

Corriere della Sera gazetesinin baş sayfadan verdiği yorumda, "Bir zamanlar çiftler tüm evrene ilan etmeden ayrılıyordu… Bundan sonra yatak odasında çoraplardan önce telefonu çıkarmayı tavsiye ediyorum" denildi.

La Repubblica gazetesindeki bir yorumda ise "Mahremiyet gösteriye dönüştürülüyor" denildi ve bunun "toplumun barbarlaşmasının göstergesi olduğu" belirtildi.

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