İtalya Başbakanı Conte istifa edeceğini açıkladı

Başbakan Conte, "Oylamaya gitmek demokrasinin gereğidir ancak her yıl insanları sandığa götürmek sorumsuzluktur." ifadesini kullandı.

Bir yılı aşkın süredir görevde olan hükümetlerinin önemli ve büyük işler yaptığını belirten Conte, içinde bulundukları krizden kabinede içişleri bakanlığı görevini yürüten Lig lideri Salvini'yi sorumlu tuttu.

Lig Partisi lideri aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin ay başında, koalisyon ortağı M5S'in her şeye "hayır" dediğini öne sürerek çıkardığı kriz ve devamında hükümet için güvenoyu talep etmesinin ardından Başbakan Conte, bugün Senato Genel Kuruluna hitap etti.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, 5 Yıldız Hareketi ve Lig Partisi'nin oluşturduğu koalisyon hükümetinin sona erdiğini belirterek, "Konuşmamın ardından istifamı sunmak üzere Cumhurbaşkanı'na gideceğim." dedi.

Salvini'nin hükümetlerini, sürekli "hayır" diyen hükümet olarak yansıtmasına da tepki gösteren Conte, "Hükümet için hem güvenoyu istemek hem de bakanlık görevinde kalmayı açıklamak zor." diye konuştu.

Giuseppe Conte, Salvini'nin Avrupa Parlamentosu seçimlerinden hemen sonra kriz için bahane aramaya başladığını savunarak, bu krizi çıkaran Lig liderinin ülke önünde şimdi büyük sorumluluk üstlendiğine dikkati çekti.

Conte, son haftalarda meydanlardan kendisine ve hükümetine seslenen Salvini için "Hükümet kriziyle yüzleşmenin yeri meydanlar değil, parlamentodur." ifadelerini kullandı.

Başbakan Conte, kendisini tanımamalarına rağmen güvenenlere teşekkür ederek, "Bu hükümet deneyimini burada kesmek durumundayım. Bu süreci tamamlama niyetindeyim. Bu noktada hükümet deneyimine son veriyoruz. Konuşmamın ardından istifamı sunmak üzere Cumhurbaşkanı'na gideceğim." dedi.

Giuseppe Conte, bundan sonraki süreci Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın yürüteceğini sözlerine ekledi.

Conte'nin konuşması sık sık M5S senatörlerinin alkışlarıyla kesildi.