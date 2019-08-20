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İtalya Başbakanı Conte istifa edeceğini açıkladı

20.08.2019 18:40 | Son Güncelleme

İtalya'da koalisyon ortakları arasındaki kriz aşılamadı.

İtalya Başbakanı Conte istifa edeceğini açıkladı

Başbakan Giuseppe Conte görevinden istifa edeceğini açıkladı.İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, bugün Senato'da Lig ve popülist Beş Yıldız Hareketi ile oluşturduğu hükümetin sona erdiğini açıkladı ve Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya istifasını sunacağını duyurdu. "Şu andaki kriz kaçınılmaz bir şekilde hükümetin çalışmalarını tehlikeye atıyor" diyen Conte, Senato'daki konuşmasında Lig Partisi lideri ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'yi de "sorumsuzlukla" suçladı.

Conte, Salvini'nin 8 Ağustos'ta Beş Yıldız Hareketi ile koalisyonu sonlandırdığını açıklarken, kendisinin ve partisinin çıkarlarını gözettiğini söyledi. Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Salvini'nin İtalya'yı ağır bir krize terk ettiğini ifade eden Conte, Salvini'yi "siyasi fırsatçılık" yapmakla da eleştirdi.

Yeni hükümet mi, erken seçim mi?

Lig Partisi ve Beş Yıldız Hareketi Haziran 2018'de partisiz Başbakan Conte liderliğinde bir koalisyon hükümeti kurmuştu. Ancak iki parti, son aylarda derin bir krize sürüklendi. Göçmen karşıtı bir politika izleyen Lig Partisi anketlere göre yükselişte, Beş Yıldız Hareketi'nde ise ciddi bir oy kaybı gözleniyor. Seçimlere gidilmesi durumunda Beş Yıldız Hareketi'nin ağır bir yenilgi alması söz konusu. Salvini'nin de daha güçlü bir parti olarak çıkmak için erken seçimlere gitmek istediği tahmin ediliyor.

Ancak İtalya'da erken seçim dışındaki bir diğer seçenek de Beş Yıldız Hareketi ile muhalefetteki sosyal demokratların yeni bir hükümet kurması. Fakat iki parti arasındaki derin görüş ayrılıkları nedeniyle bu seçenek şimdilik açık. Conte'nin böyle bir adım atmadan önce yeni bir hükümet kurabilmek için yeterli çoğunluğu sağlayıp sağlayamayacağı konusunda nabız yoklaması bekleniyor. Conte çoğunluğu sağlayamazsa bu durumda erken seçimin gündeme gelmesi bekleniyor.

dpa/Reuters,HS/BW

© Deutsche Welle Türkçe

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