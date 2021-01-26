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İtalya Başbakanı Conte istifa etti

26.01.2021 15:44 | Son Güncelleme:
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İtalya Başbakanı Conte istifa etti

İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte Cumhurbaşkanına istifasını sundu.

Conte, koalisyon ortağının desteğini çekmesi üzerine meclisteki mutlak çoğunluğu kaybetmişti.İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya istifasını sundu. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Conte'nin istifasının ardından siyasi krizi aşmak üzere resmi istişarelere başlanacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Mattarella'nın siyasi parti liderleriyle görüşmelere Çarşamba öğleden sonra başlayacağı, Conte'den müzakere sürecinde görevde kalarak hükümet işlerini sürdürmesini istediği kaydedildi.

Ülkede siyasi kriz, eski başbakan Matteo Renzi'nin iktidardaki merkez sol koalisyondan ayrılma kararıyla başlamış, Conte hükümeti meclisin üst kanadı Senato'daki mutlak çoğunluğunu kaybetmişti. 2018'deki genel seçimlerle başbakanlık görevine gelen Conte, 2019'da Renzi'nin desteğiyle ikinci hükümetini kurmuştu.

AFP,rtr/BK,SSB

©Deutsche Welle Türkçe

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