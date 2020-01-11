İtalya Başbakanı Conte, Libyalı mevkidaşı Serrac ile görüştü:

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Libya'da artan gerilimden endişe duyduklarını belirtirken, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac da Türkiye ile Rusya'nın ateşkes önerisini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Conte'nin daveti üzerine Roma'ya ziyarette bulunan Serrac, başbakanlık sarayı Chigi'de Conte ile üç saat kadar süren bir görüşmede bulundu. Conte ile Serrac, görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yaptı. Giuseppe Conte, "Libya'da artan gerilim dolayısıyla son derece endişeliyiz. Son gelişmeler, ülkeyi, bütün bölgeye yansıması olacak bir barut fıçısı haline getiriyor. Libya’da iç çatışmayı ve dışarıdan müdahaleyi durdurmalıyız." dedi. İtalya Başbakanı, "İtalya'nın Libya'da gizli bir gündemi yok. Libya halkının refahını ve huzurunu sağlamak için ateşkesten başka çaremiz yok." diye konuştu. Avrupa Birliği'nin Libya'ya müdahil olmasının önemini savunan Conte, "AB’nin müdahalesi, Libya halkının özerkliğine sunulabilecek en üst düzey garantidir." değerlendirmesinde bulundu. Conte, İtalya'nın duruşunu geçen çarşamba günü ağırladığı Libya'nın doğusundaki isyancı güçlerin lideri Halife Hafter'e de aktardığını ve ülkesinin, Trablus’ta geçen cumartesi askeri okula yönelik saldırıyı sert şekilde kınadığını hatırlattı.

İtalya Başbakanı Conte, Libya meselesini görüşmek üzere pazartesi günü Türkiye’ye, salı günü de Mısır'a gideceğini kaydetti. - Serrac'ın açıklamaları Ev sahibi Başbakan Conte ile önemli ve samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden konuk Başbakan Serrac da "İtalya’nın, Libya’nın istikrarı için oynadığı rolü takdir ediyoruz." dedi. Hafter güçlerinin saldırıları karşısında Libya Hükümeti'nin Trablus'u savunmayı sürdüreceğini belirten Serrac, bu savaşı meşru müdafaa olarak gördüklerini ifade etti. Fayiz es-Serrac, "Rusya ve Türkiye'nin, saldıran grubun geri çekilmesi şartıyla önerdikleri ateşkes girişimini memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak bu durum, karşı tarafın hareket tarzı sebebiyle çok uygun olacak gibi görünmüyor." diye konuştu. Serrac, ateşkes konusunda "Saldırgan Hafter, güçlerini çekmeden bu olmaz çünkü daha önceki tecrübelerimize dayanarak kendisine güvenmiyoruz." ifadesini kullandı. Serrac, Hafter’in ilk olarak 4 Nisan 2019’da başlattığı saldırıyla devam eden süreci kesip attığını, bugünkü saldırılarının da barış sürecinin önündeki engel olduğunu söyledi.

Fayiz es-Serrac, Hafter güçlerinin Trablus yakınlarındaki saldırılarına da değinerek, "Bu saldırılar yüzünden çok sayıda kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Hafter'in işlediği çok sayıda savaş suçuna tanıklık ediyoruz. Bu suçlar karşısında uluslararası sessizliği de hayretle karşılıyoruz." dedi. Libya Başbakanı, "Uluslararası güçlerin Libya'daki çıkarlarını gütmeye çalıştığını anlıyoruz. Ancak bu çıkarlarını Libyalıların kanı pahasına yürütebilecekleri anlamına gelmez." diye konuştu. Bu arada, Conte ve Serrac, 2014 yılında sekteye uğrayan İtalya ve Libya arasındaki ortak tazminat komisyonunun yeninden tesis edilmesi kararına da vardı. Conte, ilerleyen günlerde bu ortak komisyonun tazminat sürecini yürütmek için yeniden kurulacağını açıkladı. Serrac da "Başbakan Conte'nin dediği gibi, 2014 yılında kesintiye uğrayan ve biriken borçların ödemesine devam edebilecek karma bir komisyonun kurulmasını tartıştık. Libya'da faaliyet gösteren şirketlerden yapılan ödemelerin bu şekilde devam edebilmesi, askıya alınmış projelerin tamamlanması, Libya halkına kesinlikle fayda sağlayacak bir konu." değerlendirmesinde bulundu.