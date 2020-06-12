İtalya Başbakanı Conte'nin ifade verdi

Bergamo Cumhuriyet Savcısı Maria Cristina Rota ve diğer savcılar, sabah saatlerinde başkentteki başbakanlık sarayı Chigi’de Başbakan Conte ile bir araya geldi.

Bergamolu savcılar, salgının ilk günlerinde vaka ve ölümlerin hızla arttığı Bergamo vilayetine bağlı Alzano ve Nembro’da karantina tedbirlerinin geç uygulamaya konulup konulmadığına yönelik 8 Nisan’da başlattıkları soruşturma kapsamında Başbakan Conte’nin ifadesine başvurdu.

İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre, Conte, şüpheli sıfatıyla değil bilgisine başvurulmak üzere yaklaşık 3 saat boyunca o döneme ilişkin ifade verdi.

Bu arada, Başbakan Conte konuyla ilgili La Stampa gazetesine verdiği demeçte, salgının başında aldığı kararlar konusunda huzurlu olduğunu belirterek, “Bilim ve vicdana dayalı hareket ettim.” dedi.

BAKANLAR DA İFADE VERDİ!

Bergamolu savcılar, Başbakanın ardından İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ve Sağlık Bakanı Roberto Speranza’nın da ifadesine başvurdu.

Savcılar, mayıs ayı sonunda daha önce Bergamo’nun içinde bulunduğu Lombardiya bölgesinin, Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana ve Bölgesel Yönetimin Sağlık İşlerinden Sorumlu Üyesi Giulio Gallera'nın ifadelerini almıştı.