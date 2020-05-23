HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İtalya Başbakanı Conte’nin öksürük krizine 'Maske tak' tepkisi

İtalya Başbakanı Conte’nin öksürük krizine 'Maske tak' tepkisi

DÜNYA HABERLERİ  | 23.05.2020 01:36 | Son Güncelleme

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, koronavirüs (Kovid-19) kapsamında düzenlenen parlamento oturumu sırasında öksürmeye başladı. Parlamentoda bulunan muhalifler ise “Maske tak” diyerek tepki gösterdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler arasında bulunan İtalya’da, Başbakan Giuseppe Conte, virüs krizi kapsamında düzenlenen parlamento oturumunda konuşma yaptı. Conte’nin konuşması sırasında öksürmeye başladığı görüldü.

MUHALİFLER "MASKE TAK" DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Parlamentoda bulunan muhalifler ise “Maske tak” diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine konuşmasını kesen Conte, kürsüde bulunan bardaktan su içerek konuşmasına devam etmeye çalıştı ancak yine öksürmeye başladı.

Conte, “Konuşmamın sonuna geçiyorum. Boğazımda bir problem var” diyerek konuşmasını sonlandırdı. Başbakan Conte’nin öksürük krizi, İtalyan basınında geniş yer buldu.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular
Beyaz Saray Kovid-19 ekibinden başkent Washington ve çevresi için uyarıBeyaz Saray Kovid-19 ekibinden başkent Washington ve çevresi için uyarı
C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Annelerini memleketlerine götürüyorlardı! İki kaza üst üste: Ölü ve yaralılar var

Annelerini memleketlerine götürüyorlardı! İki kaza üst üste: Ölü ve yaralılar var

Gizlice baba evine gitti, o ilimizde vakalar arttı!

Gizlice baba evine gitti, o ilimizde vakalar arttı!

Alışveriş yapacaklar dikkat! 4 günlük sokağa çıkma yasağında hangi dükkânlar açık olacak?

Alışveriş yapacaklar dikkat! 4 günlük sokağa çıkma yasağında hangi dükkânlar açık olacak?

İstanbul Valiliği duyurdu! Kamuda mesai saatlerinde düzenleme

İstanbul Valiliği duyurdu! Kamuda mesai saatlerinde düzenleme

İçişleri Bakanlığı'ndan camilerin açılmasına ilişkin genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan camilerin açılmasına ilişkin genelge

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Maske takarken sakın bunu yapmayın! Akciğeri patladı

Maske takarken sakın bunu yapmayın! Akciğeri patladı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Trump'tan Türkiye örneği! 'Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?'

Trump'tan Türkiye örneği! 'Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?'

DSÖ: Koronavirüs kalıcı olabilir

DSÖ: Koronavirüs kalıcı olabilir

Diğer Haberler
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro’nun cep telefonlarına el koyulacak

Bolsonaro’nun cep telefonlarına el koyulacak

IŞİD'in iki kritik ismi Deyrizor'da öldürüldü

IŞİD'in iki kritik ismi öldürüldü

Beyaz Saray Kovid-19 ekibinden başkent Washington ve çevresi için uyarı

Beyaz Saray Kovid-19 ekibinden başkent Washington ve çevresi için uyarı

ABD'den Çin'in Hong Kong güvenlik yasasına sert tepki

Çin'e tepki: Bu korkunç öneriyi...

Brezilya'da toplu mezarlar havadan görüntülendi

Brezilya'da toplu mezarlar havadan görüntülendi

NATO’dan Rusya’ya çağrı: Anlaşmaya dön

NATO’dan Rusya’ya çağrı: Anlaşmaya dön

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.