İtalya Başbakanı Conte: Normale dönüş için uygun koşullar yok

Kovid-19 dolayısıyla iki ayı aşkın süredir acil durum içinde bulunan ve bu sürede 26 bin 977 can kaybı yaşayan İtalya’da Başbakan Conte, bu akşam saatlerinde salgında en çok ölü ve vakanın görüldüğü Lombardiya bölgesini ziyaret etti.

Conte, Lombardiya’nın merkezi Milano şehrinde basın mensuplarına, dün akşam "Virüsle birlikte yaşayacağımız dönem: 2. aşama" olarak açıkladığı ve 4 Mayıs’ta başlayacak geçiş sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

Kamuoyunun kendisinin dünkü açıklaması sonrasında önlemlerin gevşetilmesi konusunda hayal kırıklığına uğramış olmasına değinerek, "Birçok vatandaşımız kararnamedeki yeni önlemlerden memnun kalmadı. Bunu görüyoruz. Bu anlaşılabilir. Herkes bir an önce normale dönüleceğini düşünüyordu ama bunu yapmak için uygun koşullar yok. Bunu açık ve güçlü bir şekilde söylememiz gerekiyor." diye konuştu.

Başbakan Conte, bu aşamada sorumlu davranış sergilemezlerse salgına ilişkin eğrinin tekrar yükselişe geçeceğini vurguladı.

İtalya’nın 2 aylık koronavirüs krizinde bugünlere tek bir hastadan geldiğine dikkati çeken Başbakan, "Biz şu anda 2. aşamaya geçiyoruz. O da virüsle birlikte yaşayacağımız dönem. Virüsten kurtuluş aşaması değil." dedi.