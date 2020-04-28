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İtalya Başbakanı Conte: Normale dönüş için uygun koşullar yok

DÜNYA HABERLERİ  | 28.04.2020 01:47 | Son Güncelleme

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirlerin tamamen kaldırılıp normale dönülmesi için ülkede henüz uygun koşulların olmadığını söyledi.

İtalya Başbakanı Conte: Normale dönüş için uygun koşullar yok

Kovid-19 dolayısıyla iki ayı aşkın süredir acil durum içinde bulunan ve bu sürede 26 bin 977 can kaybı yaşayan İtalya’da Başbakan Conte, bu akşam saatlerinde salgında en çok ölü ve vakanın görüldüğü Lombardiya bölgesini ziyaret etti.

Conte, Lombardiya’nın merkezi Milano şehrinde basın mensuplarına, dün akşam "Virüsle birlikte yaşayacağımız dönem: 2. aşama" olarak açıkladığı ve 4 Mayıs’ta başlayacak geçiş sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

Kamuoyunun kendisinin dünkü açıklaması sonrasında önlemlerin gevşetilmesi konusunda hayal kırıklığına uğramış olmasına değinerek, "Birçok vatandaşımız kararnamedeki yeni önlemlerden memnun kalmadı. Bunu görüyoruz. Bu anlaşılabilir. Herkes bir an önce normale dönüleceğini düşünüyordu ama bunu yapmak için uygun koşullar yok. Bunu açık ve güçlü bir şekilde söylememiz gerekiyor." diye konuştu.

Başbakan Conte, bu aşamada sorumlu davranış sergilemezlerse salgına ilişkin eğrinin tekrar yükselişe geçeceğini vurguladı.

İtalya’nın 2 aylık koronavirüs krizinde bugünlere tek bir hastadan geldiğine dikkati çeken Başbakan, "Biz şu anda 2. aşamaya geçiyoruz. O da virüsle birlikte yaşayacağımız dönem. Virüsten kurtuluş aşaması değil." dedi.

"VAZGEÇME ZAMANI DEĞİL"

Herkesin pek çok fedakarlık yaptığını dile getiren Conte, "Şu an vazgeçme zamanı değil, herkesi özgürleştirme zamanı değil. Bu hükümet, konsensüs aramıyor, vatandaşların hoşuna gitmese bile doğruları yapmak istiyor. Tedbirleri bir miktar hafiflettik ancak bu aşamada vazgeçemeyeceğimiz açık." ifadelerini kullandı.

Başbakan Giuseppe Conte, 2. aşamada dini ayinlere izin çıkmaması üzerine Katolik Kilisesi'nin ülkedeki en etkili İtalya Episkoposlar Konferansı’nın (CEI), ayin yasağına yönelik "kabul edilemez" şeklinde gösterdiği sert tepkiye de "Çok üzgünüm ama bu hükümet, anayasanın tüm hükümlerine saygı duyuyor. Anlaşılabilir bir üzüntüye sebep olduğum için üzgünüm. CEI ile iş birliği içinde tüm inananların ayinlere katılabilmesi için yüksek güvenlik protokolü belirlemek için çalışacağız." diye konuştu.

Başbakan Conte'nin dün açıkladığı kademeli normale dönüş programı, ülkede tartışmalara yol açmıştı.

Ülke basınında çıkan haberlerde, "Hükümetin bir açılış yaptığı ama aslında bunun açılış olmadığı" şeklinde yorumlar yer almıştı.

Başbakan Conte, dün yaptığı açıklamayla, sıkı tedbirleri gevşetecekleri "2. Aşama"nın 4 Mayıs’ta inşaat, imalat ve toptan ticaret faaliyetlerinden başlayacağını duyurmuştu.

"2. Aşama" kurallarına göre, halka hareket özgürlüğünün tam olarak verilmemesi, sokağa yine izin belgesiyle çıkılacak olması, sadece aile ziyaretleri ve bölge içinde seyahat özgürlüğü verilmesi ile okulların eylül ayına kadar kapalı kalması eleştirilere neden olmuştu. (AA)

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Kovid-19 İtalya Başbakanı Giuseppe Conte koronavirüs

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