İtalya Başbakanı Conte Türkiye ziyaretini değerlendirdi:

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Libya'da Türkiye ve Rusya'nın girişimiyle tesis edilen ateşkese olumlu baktığını söyledi.

Conte, Ankara'dan ayrılmadan önce İtalyan basınına Türkiye ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İtalya'nın Libya'da demokratik bir süreç başlatmak istediğini, bunun da zaman aldığını anlatan Conte, "Bunun için çeşitli adımlardan geçmeliyiz, gündemi Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği ile paylaşıyoruz ve tabii diğer tüm aktörlerin birleşmesi gerekecek. Libya'da başrolde olabilecek tek bir devlet yok, öyle ki bir çatışma var. Böyle düşünmek kibirli ve gerçekçi olmayan bir tutum olur. Libya'da kimse kendi kişisel çıkarları için rol oynamayı düşünemez. Şunu söylemem lazım ki Cumhurbaşkanı Erdoğan’da da böyle bir izlenimim olmadı." ifadelerini kullandı.

İtalya'nın Libya krizinde bir tarafta yer alamayacağını, bunun tarihi, ekonomik, kültürel nedenleri olduğunu belirten Conte, "Biz nüfuz gücümüzü Libya halkının refahı, özerkliği ve bağımsızlığına yönlendirmek istiyoruz. Libya halkı için çalışmalıyız." dedi.