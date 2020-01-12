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  4. İtalya Başbakanı Conte, Türkiye'ye geliyor

İtalya Başbakanı Conte, Türkiye'ye geliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.01.2020 14:54 | Son Güncelleme

İtalya Cumhuriyeti Başbakanı Giuseppe Conte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

İtalya Başbakanı Conte, Türkiye'ye geliyor

İtalya Cumhuriyeti Başbakanı Giuseppe Conte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "İtalya Başbakanı Conte’nin göreve gelmesinin ardından Türkiye’ye yapacağı bu ilk ziyarette, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde, Libya başta olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir."

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