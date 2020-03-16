HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İtalya Başbakanı Conte: Virüs henüz zirve yapmadı

İtalya Başbakanı Conte: Virüs henüz zirve yapmadı

DÜNYA HABERLERİ  | 16.03.2020 15:21 | Son Güncelleme

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle riskli haftalara girdiklerini ve krizde henüz zirve noktasını görmediklerini söyledi.

İtalya Başbakanı Conte: Virüs henüz zirve yapmadı

Kovid-19 bulaşanların sayısının 24 bin 747'yi, ölü sayısının ise 1809'u bulduğu İtalya'da Başbakan Conte, Corriere della Sera gazetesine demeç verdi.

İhtiyaç dışında hiçbir şekilde evden çıkılmaması gerektiğini belirten Conte, "Riskli temaslardan kaçınarak evde kalmaya devam etmeliyiz. Bu şekilde virüse karşı daha etkili mücadele edeceğiz. Bilim insanları virüsün henüz yayılma konusunda zirve yapmadığını söylüyor. Bu haftalar, en riskli haftalar ve maksimum dikkat gerektiriyor. Bu, son yılların en önemli mücadelesi. Bu mücadeleyi kazanmak için 60 milyon İtalyanın katkısına ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Conte, geçen haftadan bu yana uygulanan karantinanın nasıl gittiğini gelecek dönemde göreceklerine işaret ederek "Bilim teknik kurulunun yönlendirmeleri doğrultusunda aldığımız kararların sonuç verip vermediğini teyit için birkaç hafta daha beklememiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şu an için yeni kısıtlamalara gerek olmadığını bildiren Conte, mevcut kurallara uyulmasının büyük önem taşıdığını, belediyelerin park ve bahçeleri kapatmasının doğru bir karar olduğunu kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Karantina altına alınmıştı! Ünlü çiftin öpüşmesine cam bile engel olamadı Karantina altına alınmıştı! Ünlü çiftin öpüşmesine cam bile engel olamadı
Koronavirüs vücudu nasıl etkiliyor?Koronavirüs vücudu nasıl etkiliyor?
Dikkat! Saat 5 ile 10 arasında dışarıda duruyorsanız...Dikkat! Saat 5 ile 10 arasında dışarıda duruyorsanız...
Anahtar Kelimeler:
İtalya İtalya Başbakanı Giuseppe Conte koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

İtalya'daki Türk akademisyenin anlattıkları dehşete düşürdü!

İtalya'daki Türk akademisyenin anlattıkları dehşete düşürdü!

İstila etmişlerdi! Yüksekova'da şaşırtan görüntü

İstila etmişlerdi! Yüksekova'da şaşırtan görüntü

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi!

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi!

Sağlık Bakanı Koca'dan sahte koronavirüs genelgesi uyarısı

Sağlık Bakanı Koca'dan sahte koronavirüs genelgesi uyarısı

9 Avrupa ülkesinden dönenler karantina altına alınacak

9 Avrupa ülkesinden dönenler karantina altına alınacak

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Şimdi de karınca istilası! Panik yaratan görüntüler

Şimdi de karınca istilası! Panik yaratan görüntüler

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

SARS'ı keşfeden Çinli bilim adamından koronavirüs açıklaması

SARS'ı keşfeden Çinli bilim adamından koronavirüs açıklaması

PornHub'dan koronavirüs kararı! Ücretsiz üyelik verilecek

PornHub'dan koronavirüs kararı! Ücretsiz üyelik verilecek

Diğer Haberler
Koronavirüs (Covid-19) tedavisi bulundu mu?

Koronavirüs (Covid-19) tedavisi bulundu mu?

Koronavirüs vücudu nasıl etkiliyor?

Koronavirüs vücudu nasıl etkiliyor?

Koronavirüsün bulunmadığı tek Avrupa ülkesi!

Koronavirüsün bulunmadığı tek Avrupa ülkesi!

O ülkede marketler bir saat sadece yaşlılara hizmet verecek!

O ülkede marketler bir saat sadece yaşlılara hizmet verecek!

Hükümeti kurma görevi Netanyahu'nun rakibine verildi

Hükümeti kurma görevi Netanyahu'nun rakibine verildi

Dünya koronavirüsten yıkılıyor! O ürünler hala satılıyor

Dünya koronavirüsten yıkılıyor! O ürünler hala satılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.