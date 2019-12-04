HABER

İtalya Başbakanı Conte'den NATO açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 20:54 | Son Güncelleme

Başbakan Giuseppe Conte: - "NATO, 70 yıldır hem askeri hem de siyasi boyut bakımından referans noktasıdır, böyle olmaya da devam edecektir" - "(Huawei ve 5G konusu) Trump ile dün bu konuyu konuşmadık"

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, NATO'nun 70 yıldır hem askeri hem siyasi bakımdan bir referans ve diyalog platformu olduğunu, böyle de devam edeceğini söyledi.

Conte, NATO’nun 70. kuruluş yıl dönümünün de kutlandığı İngiltere'nin başkenti Londra'daki liderler zirvesinin ardından basın toplantısı düzenleyerek gündemi ve zirveyi değerlendirdi.

Conte, şunları söyledi:

"NATO, 70 yıldır hem askeri hem de siyasi boyut bakımından referans noktasıdır, böyle olmaya da devam edecektir. Bu diyalog masasında, Avrupa'nın başlıca devletlerinin yanı sıra Türkiye, ABD, Brexit sonrasını düşünürsek İngiltere de yer alıyor. Atlantik ittifakı, parçalanma riski taşıyan bağlamda tek diyalog platformudur."

İtalya Başbakanına, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'ın dün dağıttığı basın açıklamasında yer alan "İtalya, Çinli Huawei şirketinin sunduğu 5G teknolojisine, siber güvenlik nedeniyle izin vermemeli" yönündeki ifadeleri hatırlatılarak, Trump ile bu konuyu görüşüp görüşmediği soruldu.

"Dün Buckingham Sarayı'ndaki resepsiyon sonrası bir süre birlikte yürüdük. Bu sırada pek çok konuyu konuşma fırsatı bulduk ama bu konuyu konuşmadık." yanıtını veren Conte, böylece Beyaz Saray ve Trump'ı yalanlamış oldu.

Conte, ABD'nin koyacağı vergilerin İtalyan işletmelerine zarar vermesini beklemediklerini kaydetti.

Bir gazetecinin Türkiye, İngiltere, Almanya ve Fransa arasında yapılan Suriye konulu mini zirvede Libya'nın konuşulduğunun belirtmesi üzerine araya giren İtalya Başbakanı Conte, "O mini zirve Suriye ile ilgiliydi. Kimse, Libya hakkında İtalya'yı dahil etmeden konuşamaz." yanıtını verdi.

- Conte, Trump ile görüştü

Basın toplantısının ardından ABD Başkanı Trump ile bir araya gelen Conte, çıkışta İtalyan basınına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı ile sanayi ve uzaya yönelik iş birliği projelerini ve Libya konusunu ele aldıklarını aktardı.

Giuseppe Conte, Libya hususunda da İtalya'nın siyasi çözüme olan inancını dile getirerek, ABD'den buna yönelik destek istediğini aktardı.

Trump'ın görüşmede Çin'in 5G teknolojisine dair risklere dikkat çektiğini belirten Conte, İtalya'nın 5G başta olmak üzere gelişmiş teknolojilere dair gerekli yasal önlemleri aldığını kendisine açıkladığını söyledi.

PARTNER'FOX TV hırsızlık yaptı, avukatıma para teklif etti...''FOX TV hırsızlık yaptı, avukatıma para teklif etti...'
'Ekonomik Sorunlar Yerel Medyayı Çıkmaza Soktu''Ekonomik Sorunlar Yerel Medyayı Çıkmaza Soktu'
GÜNCELLEME - Bursa'da kavga ihbarına giden polis memurunun başından vurulmasıGÜNCELLEME - Bursa'da kavga ihbarına giden polis memurunun başından vurulması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump İtalya İtalya Başbakanı Giuseppe Conte NATO

En Çok Okunan Haberler

Ceren Özdemir'in son anları kamerada

Ceren Özdemir'in son anları kamerada

MasterChef Güzide'nin eşi bakın kim çıktı!

MasterChef Güzide'nin eşi bakın kim çıktı!

Uludağ'da kaybolan AKUT ekibiyle ilgili yeni gelişme!

Uludağ'da kaybolan AKUT ekibiyle ilgili yeni gelişme!

Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir olayında yeni gelişme!

Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir olayında yeni gelişme!

BBP ve Saadet Partisi asgari ücret talebini açıkladı

BBP ve Saadet Partisi asgari ücret talebini açıkladı

Şehidi ambulansta gören köpek öyle bir şey yaptı ki...

Şehidi ambulansta gören köpek öyle bir şey yaptı ki...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB: Silopi'de PKK'lı 5 terörist teslim oldu

MSB duyurdu: 5 terörist teslim oldu

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Çektikleri video ihbar kabul edilmişti! Gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Flaş gelişme

Kolu kopmuş erkek cesedi bulunmuştu! 3 arkadaşı tutuklandı

Arkadaşlarını öldürüp dereye attılar!

Ceren'in katiliyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı

Ceren'in katiliyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı

Kendisine yol vermeyen taksi sürücüsüne kurşun yağdırdı

Taksi sürücüsüne kurşun yağmuru

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.