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İtalya Başbakanı Draghi, Erdoğan’la görüştü: 'İnsan haklarıyla ilgili endişeler dile getirildi'

23.03.2021 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir telefon görüşmesi yaparak "Türkiye'deki insan hakları durumuyla ilgili endişeleri" dile getirdi.

İtalya Başbakanı Draghi, Erdoğan’la görüştü: 'İnsan haklarıyla ilgili endişeler dile getirildi'

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir telefon görüşmesi yaparak "Türkiye'deki insan hakları durumuyla ilgili endişeleri" dile getirdi.

İtalya Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre iki lider, Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri gibi bir dizi konuda görüş alışverişinde bulundu. 25-26 Mart'ta yapılacak AB zirvesi öncesinde gerçekleşen telefon görüşmesinde, Doğu Akdeniz ve Libya dosyaları da konuşuldu. Ayrıca, İtalya'nın başkanlığındaki G20'de ele alınacak "küresel mücadele alanları ve öncelikler" de gündeme geldi.

İtalya tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede "İkili ve çok taraflı ilişkiler de tartışıldı ve Türkiye'deki insan hakları durumuyla ilgili endişeler dile getirildi".

Geçen Şubat ayında başbakanlık görevini üstlenen eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, İtalyan parlamentosunda yaptığı ilk konuşmada da Türkiye'ye değinmişti.

Draghi, 17 Şubat'ta Senato'da yeni hükümetin programını açıklarken "Bir NATO ortağı ve müttefiki olan Türkiye ile AB arasında daha adil bir diyaloğun tesisi için çalışmayı sürdüreceğiz" demişti.

'AB'ye tam üyelik hedefi'

Draghi ile Erdoğan arasında bugün yapılan telefon görüşmesinden sonra Türkiye tarafından da bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan basın açıklamasına göre, Erdoğan görüşmede, "İtalya Başbakanlığına seçilmesi dolayısıyla Mario Draghi'ye tebriklerini iletti".

Bu açıklamaya göre görüşmede, "Türkiye-İtalya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel meseleler ele alındı" ve Erdoğan, "iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesinin, ortak coğrafyanın istikrar ve refahına katkı sağlayacağını" belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'de istikrar ve iş birliğinden yana olduğunu belirterek, "Kıbrıs'ta egemen eşit iki devlet arasında iş birliği ilişkisi tesis edilmesini desteklediklerini söyledi".

Açıklamada şu ifadeler de yer aldı:

"AB'ye tam üyeliğin Türkiye'nin stratejik hedefi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'nın Türkiye'ye güçlü desteğini sürdüreceğine inandığını ifade etti…

İtalya ve Türkiye'nin göç krizinde maalesef yalnız bırakıldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sığınmacılar konusunda adil sorumluluk ve yük paylaşımına ihtiyaç olduğunun altını çizdi."

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