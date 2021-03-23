İtalya Başbakanı Draghi, Erdoğan’la görüştü: 'İnsan haklarıyla ilgili endişeler dile getirildi'

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir telefon görüşmesi yaparak "Türkiye'deki insan hakları durumuyla ilgili endişeleri" dile getirdi.

İtalya Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre iki lider, Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri gibi bir dizi konuda görüş alışverişinde bulundu. 25-26 Mart'ta yapılacak AB zirvesi öncesinde gerçekleşen telefon görüşmesinde, Doğu Akdeniz ve Libya dosyaları da konuşuldu. Ayrıca, İtalya'nın başkanlığındaki G20'de ele alınacak "küresel mücadele alanları ve öncelikler" de gündeme geldi.

İtalya tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede "İkili ve çok taraflı ilişkiler de tartışıldı ve Türkiye'deki insan hakları durumuyla ilgili endişeler dile getirildi".

Geçen Şubat ayında başbakanlık görevini üstlenen eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, İtalyan parlamentosunda yaptığı ilk konuşmada da Türkiye'ye değinmişti.

Draghi, 17 Şubat'ta Senato'da yeni hükümetin programını açıklarken "Bir NATO ortağı ve müttefiki olan Türkiye ile AB arasında daha adil bir diyaloğun tesisi için çalışmayı sürdüreceğiz" demişti.