İtalya Başbakanı Draghi’den G20 üyelerine çağrı: 'Afgan kadınların hakları için her şeyi yapın'

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından kadınların "ikinci sınıf vatandaş" haline gelme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti ve G20 üyesi ülkelere Afgan kadınların haklarının korunması için ellerinden geleni yapmaları çağrısında bulundu.

G20 dönem başkanlığını yürüten İtalya'da bugün "Kadınların Güçlendirilmesi" başlıklı bir toplantı düzenlendi. Başbakan Draghi bu toplantı için yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Kendimizi kandıramayız: Afgan kızlar ve kadınlar, özgürlüklerini ve mevkilerini kaybetmenin ve 20 yıl önceki iç karartıcı duruma geri dönmenin eşiğindeler. Bir kez daha, yalnızca cinsiyetleri sebebiyle sistematik olarak şiddete maruz kalan ve ayrımcılığa uğrayan ikinci sınıf vatandaşlar haline gelme riski altındalar.

G20, Afgan kadınların özellikle eğitim hakkı olmak üzere temel özgürlüklerini ve haklarını korumalarını sağlamak için elinden gelen her şeyi yapmalıdır."

Draghi, G20 ülkelerinin "yalnızca kendi vatandaşlarına karşı değil küresel çapta yükümlülüklere sahip olduğunu" belirtti ve "Her yerdeki kadınların haklarını savunmalıyız, özellikle de bu hakların tehdit altında olduğu yerlerde" dedi.

İtalya'nın kuzeyindeki Santa Margherita Ligure'de bugün düzenlenen "Kadınların Güçlendirilmesi" başlıklı G20 toplantısına İtalya Fırsat Eşitliği ve Aile Bakanı Elena Bonetti başkanlık ediyor.

Toplantıya, Türkiye'nin de aralarında yer aldığı G20 üyesi ülkelerden bakan ve temsilcilerin yanı sıra uluslararası kuruluşlar, sivil toplum, akademi ve iş çevreleri de katılıyor.

G20 kapsamında ilk kez kadınların güçlendirilmesi odaklı bir toplantı düzenlendiği belirtiliyor. Toplantıda, kadınların iş dünyasında ve liderlik pozisyonlarında temsilini artırma, kadın haklarının korunması ve cinsiyete dayalı şiddetle mücadele gibi konular ele alınıyor.

G20 Kadınların Güçlendirilmesi konferansı Afganistan'da yaşanan gelişmelerden önce planlanmış olsa da Başbakan Draghi, bu ülkedeki krizin toplantıyı daha da acil hale getirdiğini söyledi.

'Rusya, Çin ve Türkiye' vurgusu

İtalya başkanlığındaki G20 kapsamında liderler zirvesinin gelecek Ekim ayı sonunda Roma'da yapılması planlanıyor. İtalyan basınına göre Afganistan krizi üzerine İtalya, Ekim'deki zirve öncesi Eylül ayında bu meselenin ele alınacağı olağanüstü bir G20 toplantısı organize etmek üzerinde çalışıyor.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da geçen hafta G7 bakanlarıyla yaptığı görüşmede, "Kabil'deki yeni duruma yönelik ortak bir strateji oluşturmak için müttefikler arasında yakın koordinasyonu devam ettirmemiz şart. İtalya, G20 Başkanı ve G7 ile yakın koordinasyon içinde olan bir ülke olarak, liderler düzeyinde özel bir toplantı düzenlemeyi planlıyor" dedi.

Di Maio, "G20 formatı, diğer önemli partnerler olan Rusya, Çin ve Türkiye ile pozisyonumuzu koordine etmemize olanak sağlayacaktır" diye konuştu.