HABER

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'den istifa açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 20.08.2019 17:05 | Son Güncelleme

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, 5 Yıldız Hareketi ve Lig Partisi'nin oluşturduğu koalisyon hükümetinin sona erdiğini belirterek, "Konuşmamın ardından istifamı sunmak üzere Cumhurbaşkanı'na gideceğim." dedi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'den istifa açıklaması

Lig Partisi lideri aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin ay başında, koalisyon ortağı M5S'in her şeye "hayır" dediğini öne sürerek çıkardığı kriz ve devamında hükümet için güvenoyu talep etmesinin ardından Başbakan Conte, bugün Senato Genel Kuruluna hitap etti.

Conte'nin hitabından önce kriz çıkaran Salvini'nin de hükümet sırasında Conte'nin yanına oturması dikkati çekti.

Bir yılı aşkın süredir görevde olan hükümetlerinin önemli ve büyük işler yaptığını belirten Conte, içinde bulundukları krizden kabinede içişleri bakanlığı görevini yürüten Lig lideri Salvini'yi sorumlu tuttu.

Conte, yanı başında oturan Salvini'ye yüklenerek, "İçişleri Bakanı, kendisinin ve partisinin çıkarlarını izlemeyi tercih etmiştir." dedi.

Başbakan Conte, "Oylamaya gitmek demokrasinin gereğidir ancak her yıl insanları sandığa götürmek sorumsuzluktur." ifadesini kullandı.

Salvini'nin hükümetlerini, sürekli "hayır" diyen hükümet olarak yansıtmasına da tepki gösteren Conte, "Hükümet için hem güvenoyu istemek hem de bakanlık görevinde kalmayı açıklamak zor." diye konuştu.

Giuseppe Conte, Salvini'nin Avrupa Parlamentosu seçimlerinden hemen sonra kriz için bahane aramaya başladığını savunarak, bu krizi çıkaran Lig liderinin ülke önünde şimdi büyük sorumluluk üstlendiğine dikkati çekti.

"HÜKÜMET KRİZİYLE YÜZLEŞMENİN YERİ MEYDANLAR DEĞİL, PARLAMENTODUR"

Conte, son haftalarda meydanlardan kendisine ve hükümetine seslenen Salvini için "Hükümet kriziyle yüzleşmenin yeri meydanlar değil, parlamentodur." ifadelerini kullandı.

Başbakan Conte, kendisini tanımamalarına rağmen güvenenlere teşekkür ederek, "Bu hükümet deneyimini burada kesmek durumundayım. Bu süreci tamamlama niyetindeyim. Bu noktada hükümet deneyimine son veriyoruz. Konuşmamın ardından istifamı sunmak üzere Cumhurbaşkanı'na gideceğim." dedi.
Giuseppe Conte, bundan sonraki süreci Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın yürüteceğini sözlerine ekledi.

Conte'nin konuşması sık sık M5S senatörlerinin alkışlarıyla kesildi.

Senato'daki konuşmaların ardından Başbakan Conte'nin Cumhurbaşkanı Mattarella'ya istifasını vermesi ve Mattarella'nın da parlamentoda siyasi istişareleri başlatması bekleniyor.

SARI-YEŞİL KOALİSYON KRİZDE

Parti renklerinden ötürü sarı M5S - yeşil Lig koalisyon olarak anılan teknokrat Başbakan Conte liderliğindeki hükümet, ülkede 4 Mart 2018'de yapılan genel seçimlerde en yüksek oyu alan iki parti arasında 1 Haziran 2018'de kurularak göreve gelmişti.

Son aylarda fikir ayrılıkları nedeniyle karşı karşıya gelen koalisyon hükümetinin ortakları M5S ile Lig Partisi, Senato’da ay başında yapılan Torino-Lyon Yüksek Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin oylamada da karşıt saflarda yer alınca Lig lideri Salvini'den, "hükümetin parlamentoda çoğunluğunu kaybettiği" gerekçesiyle bir an önce erken seçime gidilmesi çağrısı gelmişti.

Salvini’nin bu çıkışı koalisyon ortağı M5S ve Başbakan Conte’nin sert tepkisini çekmişti.

Lig Partisi’nin Conte için güvenoyu istemesi tansiyonu yükseltmiş, bunun bir an önce yapılması için bastırması Senato’nun geçen hafta olağanüstü toplanmasına yol açmıştı. Senato Genel Kurulu geçen hafta yaptığı olağanüstü toplantıda güvenoyunun öne alınması için yapılan önergeler reddedilmiş, gözler bugüne çevrilmişti. (AA)

Marmara Denizi'ne kıyısı var! O kentin en iyi plajları belli oldu Marmara Denizi'ne kıyısı var! O kentin en iyi plajları belli oldu
20 Ağustos Amerikan Basınından Özetler20 Ağustos Amerikan Basınından Özetler
Ayhan Bilgen ifadeye çağırıldıAyhan Bilgen ifadeye çağırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istifa İtalya Başbakan

En Çok Okunan Haberler

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Çaya yüzde 15 zam geldi

Çaya yüzde 15 zam geldi

Haluk Dursun'un hayatını kaybettiği kazanın nedeni belli oldu

Haluk Dursun'un hayatını kaybettiği kazanın nedeni belli oldu

Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Onlar 90'ların efsane isimleri! İşte 30 yıl sonra Oya - Bora ikilisi

Onlar 90'ların efsane isimleri! İşte 30 yıl sonra Oya - Bora ikilisi

Dişini çektirmek için hastaneye gitti! Gözünü kaybetti

Dişini çektirmek için hastaneye gitti! Gözünü kaybetti

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Cinsel taciz skandalı! 9 kadın anlattı, her satırı iğrenç

Cinsel taciz skandalı! 9 kadın anlattı, her satırı iğrenç

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Okuyucu Yorumları 13 yorum
darısı bizim başımızdakilere... hiç birini istemiyorum... BANA GERÇEK BİR LİDER, ATATÜRKÜMÜZÜN İZİNDEN GIDECEK BİR LİDER GEREK... CEPLERİNİ DÜŞÜNENLER DEĞİL... ÜLKE VE TÜRK MİLLETİNİ DÜŞÜNEN BİR LİDER LAZIM...
@ersin801 beğenmedim butonuna basan aktroller eksilmedikçe bu ülke düzelmez.
demokratik ülke kimse koltuk peşinde degil hizmet peşinde
en son turkiye istifa eden bakanı hatırlayan var mı ?
var, başbakanlıktan erdal inönü
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya'dan İdlib açıklaması: Rus askerler de operasyona katıldı

Rusya'dan İdlib açıklaması!

Brezilya'da rehine krizi kanlı bitti!

Brezilya'da rehine krizi kanlı bitti!

Önemli gelişme! Bebeği ölü doğunca hapis cezasına çarptırılmıştı

Önemli gelişme! Bebeği ölü doğunca hapis cezasına çarptırılmıştı

'Türkiye, Suriye iç savaşına hiç bu kadar müdahil olmamıştı'

'Türkiye, Suriye iç savaşına hiç bu kadar müdahil olmamıştı'

Manus Adası'ndaki mültecilere taşınma teklifi

Manus Adası'ndaki mültecilere taşınma teklifi

Suriye'de Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.