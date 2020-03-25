İtalya Başbakanı Giuseppe Conte duyurdu! Tedbirlere uymayanlara para cezası artırıldı

Kovid-19 yayılma hızının son günlere göre kısmen düştüğü ancak ölü sayısının 743 ile en yüksek ikinci ölü sayısını gördüğü bugün Başbakan Conte, bakanlar kurulu toplantısı sonrasında başbakanlıkta video konferans yöntemiyle gazetecilerle basın toplantısı yaptı.

Conte, 24 Mart itibarıyla 223 bin 633 kişinin sokaklarda kontrol edildiğini ve makul gerekçesi olmayan ya da izin belgesi olmayan 10 bin kişi hakkında işlem yapıldığı bilgisini verdi.

Bugünkü kararnameyle kuralları ihlal edenlere yönelik para cezalarını (daha önce 206 avroydu) artırdıklarını belirten Conte, "Bundan sonra daha yüksek mali yaptırım olacak. Bu cezalar 400 ile 3 bin avro arasında değişecek." dedi.

"HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI"

Vatandaşların büyük bölümünün kurallara uyduğunu ve bundan gurur duyduğunu dile getiren Conte, "Herkes üzerine düşeni yapmalı. Eğer herkes kurallara uyarsa, yalnızca kendilerini ve sevdiklerini korumamış olmaz, aynı zamanda tüm toplumun bu acil durumdan bir an önce çıkmasına katkı sağlar.” diye konuştu.

Conte'nin bugün açıkladığı son kararname, hükümete alınan tedbirlerin süresini 31 Temmuz'a kadar uzatma yetkisi vermesine karşın, Başbakan, ülkeyi o tarihe kadar karantina altında tutma niyetinin olmadığını ve daha önce tedbirleri yumuşatmayı umduğunu söyledi.