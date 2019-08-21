İtalya Başbakanı İsitfa Etti

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini’yi iktidardaki koalisyonu batırmak, kişisel ve siyasi çıkarları için ekonomiyi tehlikeye atmakla suçlayarak istifa etti.
İtalya’da parlamento üyeleri 14 aylık hükümetin geleceğini masaya yatırmak üzere tatilden geri çağırılmıştı.
8 Ağustos’ta Salvini sürpriz bir hamleyle Beş Yıldız Hareketi’yle ittifakının öldüğünü söylemiş ve seçimler için çağrıda bulunmuştu.
Ancak Salvini bu hamlesiyle rakiplerinin elini güçlendirecek bir kapıyı da aralamış oldu.
Beş Yıldız Hareketi ve merkez soldaki Demokratik Parti yeni bir koalisyon kurma konusunu açık açık görüşüyor. İki parti, Lig Partisi’ni muhalefette bırakarak daha merkezci ve Avrupa yanlısı bir hükümet kurmayı hedefliyor.
Conte Senato Genel Kurulu’ndaki konuşmasında İçişleri Bakanı’nı kendi çıkarlarını ve partisinin çıkarlarını korumakla suçladı ve Salvini’nin kararlarının ülke için tehdit oluşturduğunu söyledi. Salvini’nin eylemlerinin pervazsızlığının ülkeyi siyasi bir bilinmezliğe ve mali istikrarsızlığa sürükleyebileceğini de kaydetti.
Senato’daki tartışmanın ardından Conte Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’ya istifasını sundu.
Cumhurbaşkanı Çarşamba günü meclisteki gruplarla yeni bir koalsiyon kurulması için görüşmelere başlayacağını söyledi.
Görüşmelerin başarısız olması halinde Mattarella parlamentoyu üç buçuk yıl erken feshetmek zorunda kalacak ve ülke sonbaharda seçimlere gidecek.
Cumhurbaşkanı Çarşamba günü meclisteki küçük gruplarla, Perşembe günüyse aralarında Beş Yıldız Hareketi’nin de bulunduğu büyük gruplarla görüşecek.
Finans piyasalarındaysa istifanın ardından yeni bir koalisyon oluşabileceği umuduyla toparlanma görüldü.
Parlamentodaki tartışmanın arıdnan daha önce Conte için güven oylaması yapılmasını isteyen Lig Partisi, bu talebinden vazgeçtiğini açıkladı. Ancak Comte bu hamlenin çok geç geldiğini söyledi.
Koalisyon görüşmelerinin başarısız olması halinde Ekim ya da Kasım aylarında seçime gidilmesi bekleniyor.
İtalya İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana genel seçime sonbaharda gitmedi. Zira yılın son ayları bütçe tasarısı oluşturmakla geçiyor. Bu dönem dış borcu en fazla olan ülkelerden İtalya için kilit önemde.
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