İtalya Başbakanı İsitfa Etti

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini’yi iktidardaki koalisyonu batırmak, kişisel ve siyasi çıkarları için ekonomiyi tehlikeye atmakla suçlayarak istifa etti.

İtalya’da parlamento üyeleri 14 aylık hükümetin geleceğini masaya yatırmak üzere tatilden geri çağırılmıştı.

8 Ağustos’ta Salvini sürpriz bir hamleyle Beş Yıldız Hareketi’yle ittifakının öldüğünü söylemiş ve seçimler için çağrıda bulunmuştu.

Ancak Salvini bu hamlesiyle rakiplerinin elini güçlendirecek bir kapıyı da aralamış oldu.

Beş Yıldız Hareketi ve merkez soldaki Demokratik Parti yeni bir koalisyon kurma konusunu açık açık görüşüyor. İki parti, Lig Partisi’ni muhalefette bırakarak daha merkezci ve Avrupa yanlısı bir hükümet kurmayı hedefliyor.

Conte Senato Genel Kurulu’ndaki konuşmasında İçişleri Bakanı’nı kendi çıkarlarını ve partisinin çıkarlarını korumakla suçladı ve Salvini’nin kararlarının ülke için tehdit oluşturduğunu söyledi. Salvini’nin eylemlerinin pervazsızlığının ülkeyi siyasi bir bilinmezliğe ve mali istikrarsızlığa sürükleyebileceğini de kaydetti.