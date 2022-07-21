İtalya Başbakanı Mario Draghi kimdir? Mario Draghi istifa etti mi, neden istifa etti? Nereli?

İtalya Başbakanı Mario Draghi günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. İtalyan basınına göre, Draghi, Mattarella'ya hükümetinin istifasını sundu. Peki İtalya Başbakanı Mario Draghi kimdir? Mario Draghi istifa etti mi, neden istifa etti? İşte detaylar...

İTALYA BAŞBAKANI MARİO DRAGHİ KİMDİR?

Mario Draghi 3 Eylül 1947 tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da dünayay geldi.

Mario Draghi siyesetçi olmasının yanı sıra bankacı ve ekonomisttir.

Mario Draghi, Federico Caffè gözetiminde Roma La Sapienza Üniversitesi'ni bitirdi ardından da Nobel Ödülü sahipleri Franco Modigliani ve Robert Solow gözetiminde 1976'da Massachusetts Institute of Technology'de ekonomi dalında doktora kazandı.

1981-1991 yılları arası Floransa Üniversitesi'nde profesör oldu. 1984 yılından 1990 yılına kadar Dünya Bankası İcra Direktörü olarak görev yaptı. 1991 yılında İtalyan Hazine genel müdürü oldu ve 2001 yılına kadar bu görevde kaldı. Hazinede görev yaptığı süre boyunca revize edilen İtalyan şirketleri ve mali mevzuat komitesi başkanlığında ve İtalyan finansal piyasalarını düzenleyen yasa tasarısı hazırladı. Ayrıca, çeşitli banka ve şirketlerin eski yönetim kurulu üyesi oldu.

Daha sonra 2002-2005 yılalrı arasında Goldman Sachs'ın başkan yardımcısı ve müdürü oldu. Ayrıca firma genelinde bir yönetim komitesi bir üyesi oldu.

Harvard Üniversitesi'nde John F. Kennedy School'da Politika Enstitüsü Üyesi oldu.

17 Mayıs 2011 tarihinde Avrupa Birliği Konseyi - Ecofin'in - bir önerisiyle Avrupa Merkez Bankası Başkanı olarak adaylığı kabul edildi. 24 Haziran 2011 tarihinde Avrupa Merkez Bankası'nın yeni başkanı olarak göreve atanması resmen Avrupalı ​​liderleri tarafından da teyit edildi. 1 Kasım 2011 tarihinde Jean-Claude Trichet'ten görevi devraldı. Görevini 31 Ekim 2019 tarihine kadar sürdürdü.

12 Ocak 2021 tarihinde İtalya'da başlayan hükûmet krizinin 26 Ocak 2021 tarihinde başbakan Giuseppe Conte'nin istifa etmesiyle sonuçlanması üzerine, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından 2 Şubat 2021 tarihinde teknokrat hükûmet kurmakla görevlendirildi. 12 Şubat 2021 tarihinde Temsilciler Meclisi'ndeki sağ ve sol partilerin büyük bölümünün desteğini alarak ulusal birlik hükûmeti kurdu. 13 Şubat 2021 tarihinde yemin ederek İtalya başbakanı oldu.

Mario Draghi, 1973 yılında Maria Serenella Cappello ile evlenmiştir.

Mario Draghi'nin Federica Draghi, Giacomo Draghi adında 2 çocuğu vardır.

MARİO DRAGHİ İSTİFA ETTİ Mİ?

İtalya Başbakanı Mario Draghi, koalisyon ortağı 3 partinin parlamentoda hükümetine destek vermemesinin ardından istifa kararı aldığını açıkladı. Draghi, istifa kararını sunmak üzere Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya gitti. İtalya senatosunda yapılan güven oylamasında, 3 partinin oylamayı boykot etmesine rağmen 95'e karşı 38 oyla güvenoyu alan İtalya Başbakanı Mario Draghi koalisyon ortaklarının oylamayı boykot etmesinin ardından istifa etti.

MARİO DRAGHİ NEDEN İSTİFA ETTİ?

Mario Draghi, ulusal birlik koalisyonunun parlamentoda dağılmasından bir gün sonra (21 Temmuz 2022 Perşembe) İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya istifasını sundu.

