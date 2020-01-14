İtalya Başbakanı, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Libya meselesini görüştü

KAHİRE (AA) - Mısır'ı ziyaret eden İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Libya meselesini ele aldı.

Mısır'daki devlet gazetelerinden Ahram'da yer alan habere göre, Sisi başkent Kahire'deki İttihadiyye Sarayı'nda Conte'yi kabul etti.

Libya'nın ana gündem maddesi olduğu görüşmede, Conte ve Sisi'nin "Libya'nın kurumlarının ve toprak bütünlüğünün korunmasına destek vererek, ülkede kapsamlı siyasi bir çözüme ulaşılması" konusunda görüş birliğine vardıkları belirtildi.

İki ülke arasında bölgesel konularda iş birliğine vurgu yapılan görüşmede, Libya krizinin çözümü için düzenlenmesi planlanan Berlin Konferansı da değerlendirildi.

Haberde, Conte ve Sisi'nin Libya'da kalıcı barış ve istikrarın önemine vurgu yaptığı ifade edildi.

Görüşmede ayrıca Mısır’da 2016’da ölü bulunan İtalyan doktora öğrencisi Giulio Regeni soruşturmasında gelinen son aşamanın değerlendirildiği, Sisi'nin gerçeğin ortaya çıkması için çalıştıklarını ve İtalyan yetkililerle iş birliği yaptıklarını ifade ettiği kaydedildi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, dün Ankara'yı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Libya meselesini görüşmüştü.

