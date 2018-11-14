İtalya Başbakanı: Türkiye'nin kararına üzüldüm

İtalya Başbakanı Conte, Türkiye'nin bir toplantıya davet edilmediği için konferansı terk etmesine üzüldüğünü, ancak "bu tür tepkilerin doğal olduğunu" söyledi.Türkiye'nin protestosunun damga vurduğu Libya konferansı tamamlandı. İki gün süren konferansa ev sahipliği yapan İtalya Başbakanı Guiseppe Conte, zirve kapsamındaki bir toplantıya dâhil edilmediği için konferansı terk eden Türkiye'nin bu kararına şahsen "üzüldüğünü" söyledi. Ancak Conte, bölgedeki hassasiyetler göz önüne alındığında bu tür tepkilerin doğal karşılanması gerektiğini belirtti. Türkiye'nin davet edilmediği toplantı, Libya'nın kuzeydoğusunun kontrolünü elinde bulunduran General Halife Hafter ile rakibi konumundaki Başbakan Fayiz Serrac'ı bir araya getirmişti. Libya'daki iki rakip liderin beş ayı aşkın bir süre sonra ilk kez buluşmasını sağlayan toplantıya, Conte'nin yanı sıra AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame katılmıştı.

Taraflardan güvence Yaklaşık 30 ülkenin davet edildiği konferansın sonunda ortak basın toplantısı düzenleyen Conte ve Salame, İtalya'nın Palermo kentinde gerçekleştirilen zirveyi, Libya'da 2019 baharında seçimlere gidilmesini amaçlayan BM planı doğrultusunda atılmış önemli bir adım olarak tanımladı. Söz konusu BM planı, seçimler öncesi çizilecek anayasal çerçevenin belirlenmesi için Libya'da 2019 başında bir ulusal konferans düzenlenmesini öngörüyor. BM temsilcisi Salame, Hafter'in "eylem planını bildiğini" ve bu konferansa katılma sözü verdiğini açıkladı. Serrac da sözcüsü aracılığıyla Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, BM'nin ilkbaharda seçimlere gidilmesi doğrultusundaki yol haritasına uyacaklarını duyurdu. İtalya Başbakanı Conte ise ev sahipliği yaptığı konferansın, BM planının uluslararası kamuoyunda destek bulmasına yardımcı olduğunu söyledi. Sonuç bildirgesi yayımlanmadı Reuters, konferansın taslak bildirgesinde Libyalı heyetlerin, 2019 baharındaki seçimler için hazırlanma ve muhtemel sonuçlara riayet etme konusunda anlaştıklarını bildirmişti. Ancak dpa'nın haberine göre, haftalardır üzerinde çalışılan bir taslak metin olmasına karşın konferansın bitiminde herhangi bir sonuç bildirgesi yayımlanmadı. Ajansa konuşan üst düzey bir diplomatik kaynak, bildirge yayımlanmamasında Hafter liderliğindeki heyetin önemli rol oynadığını söyledi.