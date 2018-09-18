İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığına ait Diciotti gemisinin Akdeniz'de kurtardığı göçmenlere 10 gün boyunca karaya çıkma izni verilmemesinden kaynaklanan krizi de değerlendiren Conte, "Başka bir Diciotti vakası daha istemiyorsak, (göç meselesine) Avrupa'nın cevap vermesine ihtiyacımız var." dedi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ağustos ayında Akdeniz sularında Afrikalı göçmenlerin Diciotti adlı gemi tarafından kurtarılması sonrası yaşanan gelişmeleri anımsatarak, "Başka bir Diciotti vakası daha istemiyorsak, Avrupa'nın cevap vermesine ihtiyacımız var." dedi.

Conte, İtalya'nın Kuzey Afrika'ya daha fazla yatırım yapılmasına yönelik tutumunu da ifade ettiğini aktararak, iş birliğinin güçlendirilmesi gereken çok sayıda kaynak ve geçit ülke bulunduğuna işaret etti.

Mümkün olan en kısa sürede Avrupa misyonlarına ilişkin operasyonel protokollerin gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Conte, "(AB'nin Akdeniz'de insan kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele için başlattığı Sophia Operasyonu) Sophia ve Frontex gibi misyonların, haziran ayındaki Avrupa Konseyinin sonuçları ışığında güncellenmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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- "İtalya'nın göçmen akınını azaltmasından dolayı çok mutluyuz"

Avusturya Başbakanı Kurz ise İtalya'ya Akdeniz'den ulaşan göçmen sayısında bu yılın başından beri yüzde 80 oranında düşüş yaşandığını belirtti. Kurz, bunun sadece İtalya ve Avusturya için değil aynı zamanda bütün Avrupa için "olumlu bir gelişme olduğu" görüşünü paylaştı.

Kurz, "Ama şimdi akını azaltmaya devam etmemiz ve konuya bir Avrupa çözümü bulmamız gerekiyor. Gidilen yön doğru, hazirandaki Avrupa zirvesi olumlu bir evreydi." dedi.