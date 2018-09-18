HABER

İtalya Başbakanından Avrupa'ya "göçmen" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 17:19 | Son Güncelleme

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: - "Başka bir Diciotti vakası daha istemiyorsak, Avrupa'nın cevap vermesine ihtiyacımız var" - "Sophia ve Frontex gibi misyonların, haziran ayındaki Avrupa Konseyinin sonuçları ışığında güncellenmesi gerekiyor" - Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz: - "Avusturya, İtalya’nın göçmen akınını azaltmasından dolayı çok mutlu. Ama şimdi akını azaltmaya devam etmemiz ve konuya bir Avrupa çözümü bulmamız gerekiyor"

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ağustos ayında Akdeniz sularında Afrikalı göçmenlerin Diciotti adlı gemi tarafından kurtarılması sonrası yaşanan gelişmeleri anımsatarak, "Başka bir Diciotti vakası daha istemiyorsak, Avrupa'nın cevap vermesine ihtiyacımız var." dedi.

Başbakan Giuseppe Conte, başkent Roma'daki Başbakanlık Sarayı’nda Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Conte, ülkesinin Avusturya'nın Güney Tirol'deki Almanca ve İtalyanca konuşan halka vatandaşlık ve pasaport verme planına karşı olduğunun altını çizdi.

Conte, "Kurz'a İtalya'nın çifte vatandaşlık ve pasaport konusundaki tutumunu açıkça ifade etme fırsatı buldum." diye konuştu.
\

- "Avrupa göç meselesine cevap vermeli"

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığına ait Diciotti gemisinin Akdeniz'de kurtardığı göçmenlere 10 gün boyunca karaya çıkma izni verilmemesinden kaynaklanan krizi de değerlendiren Conte, "Başka bir Diciotti vakası daha istemiyorsak, (göç meselesine) Avrupa'nın cevap vermesine ihtiyacımız var." dedi.

Conte, İtalya'nın Kuzey Afrika'ya daha fazla yatırım yapılmasına yönelik tutumunu da ifade ettiğini aktararak, iş birliğinin güçlendirilmesi gereken çok sayıda kaynak ve geçit ülke bulunduğuna işaret etti.

Mümkün olan en kısa sürede Avrupa misyonlarına ilişkin operasyonel protokollerin gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Conte, "(AB'nin Akdeniz'de insan kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele için başlattığı Sophia Operasyonu) Sophia ve Frontex gibi misyonların, haziran ayındaki Avrupa Konseyinin sonuçları ışığında güncellenmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
\

- "İtalya'nın göçmen akınını azaltmasından dolayı çok mutluyuz"

Avusturya Başbakanı Kurz ise İtalya'ya Akdeniz'den ulaşan göçmen sayısında bu yılın başından beri yüzde 80 oranında düşüş yaşandığını belirtti. Kurz, bunun sadece İtalya ve Avusturya için değil aynı zamanda bütün Avrupa için "olumlu bir gelişme olduğu" görüşünü paylaştı.

Kurz, "Ama şimdi akını azaltmaya devam etmemiz ve konuya bir Avrupa çözümü bulmamız gerekiyor. Gidilen yön doğru, hazirandaki Avrupa zirvesi olumlu bir evreydi." dedi.

AB sınır koruma ajansı Frontex'in güçlendirilmesi ve çalışan sayısının artırılması gerektiğini dile getiren Kurz, ayrıca perşembe günü Salzburg’da yapılacak AB Devlet Başkanları Zirvesi'nde, Brexit'in (İngiltere'nin AB'den ayrılması) yanı sıra göçmen konusuna ilişkin birlik üyesi ülkelerin tamamının katılımıyla çözüm aranacağını anımsattı.

Kurz, Roma ziyareti öncesi İtalya'nın Güney Tirol sorununa ilişkin “gerginliğe neden olacak bir durum bulunmadığını" belirterek, bölgedeki birçok kişinin çifte pasaport sahibi olmak istediğini ileri sürmüştü.

Çifte vatandaşlık konusunun hükümetin programında yer aldığını yineleyen Kurz, ancak konuya ilişkin henüz yasa tasarısının tamamlanmadığını ve İtalya’nın oluru alınmadan hareket edilmeyeceğini sözlerine eklemişti.

- Güney Tirol konusundaki anlaşmazlık

Avusturya'nın Tirol eyaleti, Birinci Dünya Savaşı sonrasında imzalanan anlaşmayla ikiye bölündü ve Güney Tirol olarak bilinen bölge, İtalya'nın egemenliği altına girdi.

İtalya, söz konusu bölgeyi Güney Tirol olarak değil Alto-Adige Trentino ismiyle tanıyor.

Güney Tirol'de yaşayan ve Almanca konuşanlara çifte vatandaşlık verilmesi Avusturya'da koalisyonun ortaklarından aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinin (FPÖ) seçim vaatleri arasında öne çıkan ana başlıklardan birini oluşturmuştu.

Çifte vatandaşlığın bazı istisnalar hariç izin verilmediği Avusturya'da, aşırı sağcı partinin AB üyesi bir ülkenin vatandaşlarına ikinci bir pasaport vermek istemesi dikkati çekiyor.

Öte yandan İtalya, Güney Tirol'de yaşayan vatandaşlarına Avusturya'nın çifte vatandaşlık ve pasaport vermek istemesine karşı çıkıyor.

İki ülke arasında bu konudaki anlaşmazlığa ilişkin son olarak İtalya, Avusturya'nın Güney Tirol bölgesindeki halka tek taraflı vatandaşlık ve pasaport verme girişimini sebep göstererek Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi'nin Viyana'ya ziyarette bulunmayacağını açıklamıştı.

PARTNERO savaşın bilinmeyen yüzü ortaya çıktı! Her birini TSK yayınladıO savaşın bilinmeyen yüzü ortaya çıktı! Her birini TSK yayınladı
MHP eski milletvekili ve İYİ Parti'nin kurucularından Özcan Yeniçeri'ye araba çarptı!MHP eski milletvekili ve İYİ Parti'nin kurucularından Özcan Yeniçeri'ye araba çarptı!
Sarıgöl'de yılın ahisi 49 yıllık tenekeci Süleyman ustaSarıgöl'de yılın ahisi 49 yıllık tenekeci Süleyman usta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB Avrupa Birliği Avusturya Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz Diciotti göç göçmen Güney Tirol İtalya İtalya Başbakanı Giuseppe Conte Kriz

En Çok Okunan Haberler

Putin sessizliğini bozdu, düşen uçağın ardından ilk açıklama

Putin sessizliğini bozdu, düşen uçağın ardından ilk açıklama

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı evlilik yıldönümlerini böyle kutladı

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı evlilik yıldönümlerini böyle kutladı

Benzin ve motorine büyük indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Benzin ve motorine büyük indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

İlginizi Çekebilir

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin

Erdoğan'a hediye edilen uçakla ilgili dikkat çeken yazı!

Erdoğan'a hediye edilen uçakla ilgili dikkat çeken yazı!

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hesabını verecekler' demişti... Stokçulara baskınlar başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hesabını verecekler' demişti... Stokçulara baskınlar başladı!

Yeni Akit yazarından 3. Havalimanı işçilerine: Bu itler, bitlendik diyorsa biber gazı sıkıp içlerindeki şeytanı çıkartacaksın

Yeni Akit yazarından 3. Havalimanı işçilerine: Bu itler, bitlendik diyorsa biber gazı sıkıp içlerindeki şeytanı çıkartacaksın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bolu'da Adliye'ye girerken “1 saat sonra çıkacağız” diyen hırsızın dediği oldu! 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest!

Bolu'da Adliye'ye girerken “1 saat sonra çıkacağız” diyen hırsızın dediği oldu! 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest!

Konya'da tartıştığı komşusunun ve çocuklarına kezzapla saldıran kadın tutuklandı!

Konya'da tartıştığı komşusunun ve çocuklarına kezzapla saldıran kadın tutuklandı!

Eskişehir'de evine giden genç kız gasp edip, ardından yanağını ısıran şahsa 3 yıl hapis cezası!

Eskişehir'de evine giden genç kız gasp edip, ardından yanağını ısıran şahsa 3 yıl hapis cezası!

MHP eski milletvekili ve İYİ Parti'nin kurucularından Özcan Yeniçeri'ye araba çarptı!

MHP eski milletvekili ve İYİ Parti'nin kurucularından Özcan Yeniçeri'ye araba çarptı!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz istifa etti

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.