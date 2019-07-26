HABER

İtalya Başbakanı'ndan "Libya'da askeri çözüme karşıyız" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 20:26 | Son Güncelleme

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: - "(Libya'da) Mevcut çıkmaz durumda yıkıcı olduğu onaylanan her türlü askeri çözümü reddediyoruz" - "Krizlere çözüm bulmak için Moskova'yı göz ardı edemeyiz" - İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi: - "(Üzerinde durulması gereken) AB'nin son derece bölünmüş halde olduğudur"

ROMA (AA) – İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, iç karışıklıklar içindeki Libya’da her türlü askeri çözüme karşı olduklarını bildirdi.

İtalya’nın dünya genelindeki büyükelçileri ve uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcilerinin katılımıyla başkent Roma’da önceki gün başlayan 13. Büyükelçiler Konferansı, bugün Başbakan Conte ve Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi’nin konuşmalarıyla sona erdi.

Conte, Avrupa Birliği’nin (AB) ilerleme hızının değişmediğini ve yarım kalmış bir durumda olduğunu dile getirirken, "Bununla birlikte AB’nin giderek daha da vazgeçilmez olduğu ortada. Yeni seçilen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de bunun farkında gibi görünüyor ki Avrupa’da yeni yasama meclisi bunun kaçırılmaması için bir fırsat." dedi.

Conte, İtalya’nın Atlantik Paktı'ndan yana ve NATO’nun bir üyesi olduğunu ve bunun tartışma konusu olmadığını vurguladı.

İtalya Başbakanı, Akdeniz’in üzerinden komşuları olan Libya’daki iç karışıklıklara ilişkin, "Birleşmiş Milletler’in ara buluculuğunu ilgili tüm muhataplarla desteklemeyi sürdüreceğiz. Mevcut çıkmaz durumda yıkıcı olduğu onaylanan her türlü askeri çözümü reddediyoruz." diye konuştu.

Giuseppe Conte, ABD Başkanı Donald Trump ile ilk kez buluştuğu geçen sene Kanada’da yapılan G7 Zirvesi’nden bu yana samimi ve verimli bir ilişki kurduğunu belirterek, "ABD Başkanını, her zaman İtalya’nın ihtiyaçları, öncelikleri ve meşru çıkarlarına yönelik özenli buldum." ifadesini kullandı.

Konuşmasında Rusya’ya da değinen Conte, "Rusya şu anda uluslararası güvenliğin ve istikrarın tehlikede olduğu her yerde merkezi bir oyuncu konumunda. Dolayısıyla krizlere çözüm bulmak için Moskova’yı göz ardı edemeyiz." dedi.

Başbakan, Avrupa’nın Rusya ve ABD arasındaki silahsızlanma görüşmelerinde seyirci olarak kalamayacağını da söyledi.

Conte, Mısır’ın kendileri için stratejik ortak olmakla birlikte 2016 yılında bu ülkede öldürülen İtalyan doktora öğrencisi Giulio Regeni için gerçeği aramayı ve adalet istemeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Venezuela’daki durumu başından bu yana büyük bir özen ve endişeyle takip ettiklerini dile getiren İtalya Başbakanı, "İtalya, Venezuela’da taraflar arasında krizde siyasi, barışçıl ve demokratik bir çözüm ve hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmek için diyaloğu aktif biçimde teşvik ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi de konferanstaki konuşmasında, kendisine sık sık İtalya’nın bu dönem izole kalıp kalmadığının sorulduğunu belirterek, "Sorulması ve üzerinde durulması gereken bu değil, aksine AB’nin son derece bölünmüş halde olduğudur. Çünkü, karmaşık bir süreçten geçiyor. Paylaşma kapasitesi olan ve dayatmayan bir AB için çalışmalıyız. İtalya bu anlamda etkili olma arzusunu ortaya koymalıdır." ifadelerini kullandı.

Bu arada, konferansta Başbakan Conte’nin konuşmasını yaptığı sırada bakanlıkta elektrikler kesildi. Conte, kesinti nedeniyle konuşmasına yaklaşık 10 dakika ara vermek zorunda kaldı.

PARTNERFit vücudu ve düzgün fiziğiyle dikkat çektiFit vücudu ve düzgün fiziğiyle dikkat çekti
Yuvadan düşen yavru karga için itfaiye seferber olduYuvadan düşen yavru karga için itfaiye seferber oldu
Dilenci kadınların 'kırık yumurta' oyunuDilenci kadınların 'kırık yumurta' oyunu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İtalya İtalya Başbakanı Giuseppe Conte Libya

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Erbil saldırısının azmettiricisi etkisiz hale getirildi

Erbil saldırısının azmettiricisi etkisiz hale getirildi

Belediye başkanı makam aracını satışa çıkardı

Belediye başkanı makam aracını satışa çıkardı

Makyajsız ve bikinili! Beğeni topladı

Makyajsız ve bikinili! Beğeni topladı

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor

Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor

Mahkemeden Esenler Otogarı'nın İSPARK'a devriyle ilgili yeni karar!

Mahkemeden otogarın İSPARK'a devriyle ilgili yeni karar!

Son dakika: Hrant Dink davasının firari sanığı Tuncay Uzundal yakalandı

Hrant Dink davasının firari sanığı yakalandı

Son dakika: Anayasa Mahkemesi'nden 'barış bildirisi' kararı

Anayasa Mahkemesi'nden 'barış bildirisi' kararı

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatırılacak?

Diyarbakır'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.