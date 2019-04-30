TUNUS (AA) - İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Libya'daki silahlı çatışmaların sona erdirilmesi çağrısı yaptı.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iki ülke arasındaki Stratejik Ortaklık Yüksek Konseyi'nin ilk oturumu için Tunus'a gelen İtalya Başbakanı Conte, ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi ve Başbakan Yusuf eş-Şahid ile bir araya geldi. Görüşmelerde başlıca gündem maddesi Libya'daki gelişmelerdi.

Cumhurbaşkanı Sibsi ile başkent Tunus'taki Kartaca Sarayı'nda görüşen Conte, Libya'daki tırmanışı önlemek ve ülkede istikrar ile halkın güvenliğini sağlamanın tek yolunun siyasi çözüm olduğunu söyledi.

Libya'da ateşkes sağlanması gerektiğini belirten Conte, ayrıca önemli diplomatik hamleler yapılabilmesi ve siyasi çözüm için alan oluşturulması çağrısında bulundu.

Sibsi ise ülkesinde doğrudan, bölgede ise genel anlamda hissedilen yansımaları nedeniyle Libya'da yaşanan gelişmeleri takip ettiklerini ifade etti.

Tunus Cumhurbaşkanı, Libya'da en kısa sürede kapsamlı ve daimi bir siyasi uzlaşmaya varılması adına Libyalı tüm taraflar arasındaki siyasi diyaloğun devam etmesi ve çatışmaların sona ermesi için ciddi şekilde çaba sarf ettiklerini vurguladı.