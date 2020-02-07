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İtalya basını: Türkiye'den Libya'ya askeri araç taşıdığı iddia edilen geminin kaptanı hakkında soruşturma açıldı

07.02.2020 16:21 | Son Güncelleme

Türkiye'den Libya'ya askeri araç sevkiyatında kullanıldığı iddia edilen Bana adlı gemi hafta başında İtalya'nın Cenova Limanı'nda durduruldu. İtalyan basınına göre geminin kaptanı hakkında yasa dışı silah ticareti iddiasıyla soruşturma açıldı ve geminin izlediği rotayı belirlemek için mürettebatın cep telefonlarına el konuldu. Roma'dan Övgü Pınar'ın haberi.

İtalya basını: Türkiye'den Libya'ya askeri araç taşıdığı iddia edilen geminin kaptanı hakkında soruşturma açıldı

Türkiye'den Libya'ya askeri araç sevkiyatında kullanıldığı iddia edilen Bana adlı gemi hafta başında İtalya'nın Cenova Limanı'nda durduruldu. İtalyan basınına göre geminin kaptanı hakkında yasa dışı silah ticareti iddiasıyla soruşturma açıldı ve geminin izlediği rotayı belirlemek için mürettebatın cep telefonlarına el konuldu.

Lübnan bandıralı geminin, Türkiye'den Libya'ya silah ve askeri araç sevkiyatı için kullanıldığı iddiası ilk olarak geçen hafta Fransız basınında yer almıştı. Fransız basını, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait fırkateynlerin Türkiye'den Trablus'a eşlik ettiği Bana gemisinin, Fransa ordusu tarafından tespit edildiğini yazmıştı.

Bana gemisi Libya'dan sonra yeni yük almak için geldiği İtalya'nın Cenova Limanı'nda Pazartesi gününden bu yana bekletiliyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre gemide görevli bir kişi, İtalya'dan siyasi sığınma talep ederek polise ifade verdi. Lübnanlı olduğu belirtilen bu gemi görevlisi, geminin Türkiye'den Libya'ya silah taşımak için kullanıldığını öne sürdü.

La Repubblica gazetesinde bugün yer alan haberde geminin kaptanı hakkında yasa dışı silah ticareti iddiasıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi. Ayrıca geminin son günlerdeki rotasının detaylı olarak belirlenmesi amacıyla gemi mürettebatının cep telefonlarına el konulduğu aktarıldı.

Bana gemisinin rota takibini sağlayan "transponder" sisteminin bir süre kapatıldığı, bu sebeple güzergahının şeffaf olmadığı iddia ediliyordu. İtalyan makamların, el konulan cep telefonlarının coğrafi konum belirleme özellikleri sayesinde geminin izlediği rotayı tespit etmeyi amaçladığı belirtiliyor.

Bana gemisinin en az 3 seferinin savcılık tarafından incelemeye alındığı bilgisi de yerel basında yer aldı.

Bana gemisiyle Türkiye'den Libya'ya askeri malzeme taşındığı iddiaları ve İtalya'da yürütülen soruşturmayla ilgili olarak Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı'na yönelttiğimiz sorulara, haber yayına girene kadar henüz yanıt gelmedi.

Dışişleri Bakanlığı, Macron'un iddiaları için 'gerçek dışı' demişti

Bana gemisinin, Türkiye'ye ait fırkateynler eşliğinde Libya'ya askeri araç yolladığı iddiası Fransız haber ajansı AFP'de yayımlanmadan bir gün önce, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Ankara'ya yönelik ithamlarda bulunmuştu.

Macron 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Suriyeli paralı askerlerle birlikte Türk savaş gemilerinin son günlerde Libya topraklarına ulaştığını görüyoruz. Bu, Berlin'de varılan anlaşmanın açık ve ciddi bir ihlalidir. Verilen sözler tutulmamıştır" demişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise Macron'a cevaben yaptığı açıklamada iddiaları "gerçek dışı" diye nitelemişti.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "Libya'da krizin başladığı 2011 yılından bu yana yaşanan sıkıntılarda esas sorumluluk Fransa'nındır. Bu ülkenin Libya'daki doğal kaynaklar üzerinde söz sahibi olmak için Hafter'e koşulsuz destek verdiği bir sır değildir" ifadeleri yer almıştı.

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