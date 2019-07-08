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İtalya Başkonsolosluğu'nda "Irkçılığa hayır" eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 18:20 | Son Güncelleme

"Hepimiz göçmeniz-Irkçılığa hayır" kampanyası aktivistleri tarafından İtalya Başkonsolosluğu önünde ırkçılığa karşı protesto yapıldı

İSTANBUL (AA) - "Hepimiz göçmeniz-Irkçılığa hayır" kampanyası aktivistleri tarafından İtalya Başkonsolosluğu önünde ırkçılığa karşı protesto yapıldı.

Beyoğlu Tom Tom Kaptan Sokağı'ndaki İtalya Konsolosluğu önünde toplanan "Hepimiz göçmeniz-Irkçılığa hayır" kampanyası aktivistleri, üzerinde "Limanları göçmenlere kapatmayın, hayat kurtarmak suç değildir. Carola Rackete'nin yanındayız" yazılı pankart açtı.

Grup adına açıklama yapan Ozan Tekin, bütün dünyada olduğu gibi İtalya'da da yoksulluğun ve işsizliğin asıl sorumlusu olarak göçmenlerin gösterildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Yoksulluğa ve işsizliğe çözüm olarak sınırların kapatılması ve özgürlüklerin kısıtlanması çözüm değildir. Göçmenleri ölüme ve açlığa zorlamak büyük insanlık suçudur. İtalyan hükümeti, Akdeniz'de göçmenleri boğulmaktan kurtararak onları güvenli limanlara bırakan Sea Watch kaptanlarını hapse atarsa İtalyan devletinin alnına kara lekeyi sürecektir. Sizlere çağrımız, limanlarınızı ve ülkenizi göçmenlere açmanızdır. Bırakın göçmenler sağlıklı yaşam olanaklarına kavuşsun."

Grup, açıklamanın ardından konsolosluk önünden ayrıldı.

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beyoğlu İtalya Başkonsolosluğu protesto Tom Tom Sokak

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