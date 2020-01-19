İtalya, Berlin Konferansı'na iyimser yaklaşıyor

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Libya krizine çözüm için toplanan Berlin Konferansı'yla ilgili iyimser olduklarını söyledi.

Başbakan Conte, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinin ardından İtalyan gazetecilere yaptığı açıklamada, konferansa ilişkin, "Biz iyimseriz. Libya krizine barışçıl ve siyasi bir çözüm başlatmanın önemli bir olacağına inanıyoruz ki İtalya, her zaman bunun için açıklıkla ve kararlılıkla çalıştı." dedi.

"Askeri çözüm, asla kesin bir çözüm getirmeyecektir." ifadesini kullanan Conte, bugünden itibaren tüm aktörlerce bu görüşün paylaşılacağına güvendiklerini kaydetti.

Conte, "Bu konferansın, siyasi ve kurumsal organların, özellikle de Başkanlık Konseyi ve hükümetin yeniden canlandırılması için yeni bir itici güç olacağından eminiz. Böylece güçlendirilmiş ve etkin şekilde çalışan bu organlar, Libya'da kesin istikrara doğru bu geçişi yönetebilir." şeklinde konuştu.

Libya’da üzerinde uzlaşılması durumunda olası bir barış ya da gözlem gücüne ülkesinin katkıda bulunmaya hazır olduğunu belirten Başbakan Conte, "Barışçıl istikrarın sağlanmasına yol açacak tüm bu faaliyetlerin yürütülmesine katkıda bulunmak kesinlikle önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.