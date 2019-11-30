HABER

İtalya birinci lig takımlarından futbolda ırkçılığa karşı ortak bildiri

30.11.2019 17:02 | Son Güncelleme

İtalya'da futbol dünyasındaki ırkçılık olayları üzerine birinci ligdeki tüm takımlar "Irkçılığa karşı birlikte" başlıklı bir açık mektup yayımladı. Mektup, "İtalyan stadyumlarında ciddi bir ırkçılık sorunu olduğunu ve son yıllarda bu sorunla belki yeterince mücadele etmediğimizi kabul etmeliyiz" şeklinde bir özeleştiri ile başlıyor.

İtalya birinci lig takımlarından futbolda ırkçılığa karşı ortak bildiri

İtalya'da futbol dünyasındaki ırkçılık olayları üzerine birinci ligdeki tüm takımlar "Irkçılığa karşı birlikte" başlıklı bir açık mektup yayımladı.

Serie A takımları açık mektuba "İtalyan stadyumlarında ciddi bir ırkçılık sorunu olduğunu ve son yıllarda bu sorunla belki yeterince mücadele etmediğimizi kabul etmeliyiz" şeklinde bir özeleştiri ile başladı.

Bu sorunun bu sezon da devam ettiği ve İtalya'da "bazı futbolcuların ırkçı hakaretlerin kurbanı olduğunu gösteren görüntülerin tüm dünyaya yayıldığı" belirtilerek, "Bu herkes için hüsran ve utanç kaynağıdır" denildi.

"Artık pasif kalıp tüm bunların kendi kendine yok olmasını bekleyemeyiz… Artık kaybedecek zaman yok. Birlikte hareket etmeliyiz ve bundan sonra böyle yapacağız" diyen birinci lig ekipleri taraftarlarına da bu çabaya destek ve katkıda bulunmaları çağrısı yaptı.

https://twitter.com/SerieA/status/1200430207418687488

Mektupta, "Kapsayıcı, evrensel ve adil bir İtalyan futbolu için hep birlikteyiz. Irkçılığa HAYIR demek için hep birlikteyiz" ifadeleri kullanıldı.

Ekipler, Serie A yönetimiyle birlikte ırkçılığa karşı daha sıkı yasa ve kurallar getirilmesi için çalışacaklarını belirtti.

Serie A ekiplerinin ortak bildirisi bugünkü spor gazetelerinde baş sayfalardan duyuruldu.

İtalya'da özellikle Afrika kökenli futbolculara karşı ırkçı tezahüratlara sık rastlanıyor. Eylül ayında Inter Milan oyuncusu Romelu Lukaku, Cagliari taraftarlarının ırkçı tezahüratlarına maruz kalmıştı. Son olarak da bu ay başında Mario Balotelli, rakip takım tribünlerinden gelen ırkçı tezahüratlara tepki göstermişti.

Brescia'da oynayan Balotelli, Hellas Verona maçındaki ırkçı tezahüratlar nedeniyle topu tribünlere atarak maçı terk etme girişiminde bulunmuştu. Balotelli, tepkisini sosyal medyaya da taşımış ve ırkçı tezahüratta bulunan fanatikleri "küçük yaratıklar", "cahiller" diye nitelemişti.

Spor ve siyaset dünyası başta olmak üzere geniş bir kesimden tepki çeken bu olayın ardından Hellas Verona kulübü, fanatik grubu liderini 2030'a kadar stadyumdan men etme kararı almıştı.

Serie A Spor Mahkemesi de, Verona'ya bir maç tribün kapatma cezası vermişti. Ancak bu ceza geçen hafta askıya alındı, nihai kararın gelecek ay verilmesi bekleniyor.

PARTNER'Eşim banyo yapmıyor' diyerek boşanmak istedi! Gerçek şoke etti'Eşim banyo yapmıyor' diyerek boşanmak istedi! Gerçek şoke etti
Trump’ın Afganistan Ziyareti Nasıl Gizli Tutuldu?Trump’ın Afganistan Ziyareti Nasıl Gizli Tutuldu?
Ukrayna'da bankamatik havaya uçuruldu, paralar yola saçıldı Ukrayna'da bankamatik havaya uçuruldu, paralar yola saçıldı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu 'bitecek' demişti! O ilimizden bir haber daha

Soylu 'bitecek' demişti! O ilimizden bir haber daha

Yasmin Erbil'in bacak dekolteli pozuna ilk yorum anneden!

Yasmin Erbil'in bacak dekolteli pozuna ilk yorum anneden!

Gelin adayı Hanife yine kriz çıkardı!

Gelin adayı Hanife yine kriz çıkardı!

Sabiha Gökçen Havalimanında hareketli anlar!

Sabiha Gökçen Havalimanında hareketli anlar!

25 bin 149 yeni ByLock kullanıcısı tespit edildi

25 bin 149 yeni ByLock kullanıcısı tespit edildi

Kadını bu halde gören telefona sarıldı gerçek sonra ortaya çıktı

Kadını bu halde gören telefona sarıldı gerçek sonra ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şiddetli depremin ardından ölü sayısı yükseliyor!

Şiddetli depremin ardından ölü sayısı yükseliyor!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuzey Kore'den Japonya'ya 'balistik füze' tepkisi: Tarihteki en aptal adam...

'Tarihteki en aptal adam' dedi ve tehdit etti!

Arnavutluk'ta bilanço her geçen gün artıyor... Ölü sayısı 50'ye çıktı

Acı bilanço her geçen gün artıyor

Türkiye'deki bazı illerde görülen ve UFO sanılan cisim Rus füzesi çıktı!

UFO sanılan cisim Rus füzesi çıktı!

Surinam devlet başkanı 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Devlet başkanına 20 yıl hapis!

Londra'daki bıçaklı saldırıda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı! Saldırganın kimliği açıklandı

'İki kişi trajik şekilde hayatını kaybetti!' Saldırganın kimliği açıklandı

İngiltere ve Hollanda'dan sonra Brezilya’da da bıçaklı saldırgan dehşeti

Bir günde üçüncü olay! Peş peşe bıçaklı saldırılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.