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İtalya bütçesi üzerinden Salvini-Juncker atışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 22:34 | Son Güncelleme

AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker: "Bizi bir sığınağa kapatılmış, insanların çağrılarına karşı vurdumduymaz ve soğuk canavarlar olarak tanımlamayı bırakmalılar" - İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini: "Sen kendi vergi cenneti Lüksemburg'unu düşün ve İtalyanlarla, onların meşru hükümetini aşağılamayı bırak"

İtalya'nın gelecek seneki bütçe planı, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker arasında sert atışmalara neden oldu.

Fransız Le Monde gazetesine mülakat veren Juncker, İtalya'nın gelecek seneki bütçe planına değinerek İtalya'nın bu konuda sözünü tutmadığını söyledi. Juncker, şu ifadeleri kullandı:

"Bizi bir sığınağa kapatılmış, insanların çağrılarına karşı vurdumduymaz ve soğuk canavarlar olarak tanımlamayı bırakmalılar. İtalyan yetkililer temel gelir ve işlerin vergileriyle ilgili kendi kararlarını vermekte özgürler. Yine de Avrupa dayanışmasını tehlike atmaktan kaçınmak adına kurallara uymak zorundalar."

- "İtalyanlarla hükümetlerini aşağılamayı bırak"

AB Komisyonu Başkanı Juncker'in bu sözlerine, İtalya Başbakan Yardımcısı Salvini sert tepki gösterdi.

Sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda Salvini, "söyleyecek zekice bir sözü olmayanların çenesini kapatmasının daha iyi olacağı" anlamına gelen bir İtalyan deyimi kullandı.

Salvini, Juncker'e atfen, "Sen kendi vergi cenneti Lüksemburg'unu düşün ve İtalyanlarla, onların meşru hükümetini aşağılamayı bırak." dedi.

- Juncker ve Salvini arasında sular durulmuyor

Daha önce de AB Komisyonu Başkanı Juncker'in "Yunanistan'daki gibi bir krizle İtalya'da da uğraşmak istemediğini" dile getirmesi Salvini'yle arasında tartışmaya neden olmuştu.

Juncker'e, "Ben alakasız benzetmeler yapmayan, ayık insanlarla konuşurum." şeklinde cevap veren Salvini, Juncker'i "Brüksel'deki sığınağa kapatılmış Avrupa düşmanı" şeklinde tanımlamıştı.

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