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İtalya Çin’de bulunan vatandaşlarının tahliyesine hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 16:15 | Son Güncelleme

İtalya, Korona virüsü nedeniyle Çin’de bulunan vatandaşlarını tahliyeye hazırlandıklarını açıkladı.

İtalya, Korona virüsü nedeniyle Çin’de bulunan vatandaşlarını tahliyeye hazırlandıklarını açıkladı. İngiltere ise Çin’den gelen vatandaşlarını tecrit edeceklerini bildirdi.
İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde görülen ve dünya genelinde korkuya neden olan Korona virüsüne karşı tedbirler alınmaya devam ediliyor. İtalya, Çin’de bulunan vatandaşlarının tahliyesi için hazırlandıklarını belirtirken, İngiltere tahliye edilen vatandaşların tecrit edileceğini bildirdi.

İtalya, tahliyeye hazırlanıyor
İtalya Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, İtalyan yetkililer Çin’de bulunan vatandaşlarının tahliyesi için hazırlıklara başladı. Karantina altına alınan Wuhan kentinde yaklaşık 50 vatandaşlarının bulunduğunu belirten Bakanlık, tahliye uçuşlarının Perşembe günü yapılacağını bildirdi.

İngiltere Çin’den gelen vatandaşlarını tecrit edecek
İngiltere Sağlık Sekreteri Matt Hancock sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çin’de bulunan vatandaşlarını tahliye etmek için çalıştıklarını belirtti. Hancock, kamu güvenliğinin birinci öncelikleri olduğuna vurgu yaparak, “Wuhan’dan gelen tüm vatandaşlarımız 14 gün boyunca tecrit edilip, iyileşmeleri için gerekli olan tedaviyi görecekler” dedi.

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