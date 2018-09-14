İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella'dan Cenova açıklaması

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, geçen ay bir kısmı çöken Morandi Köprüsü'nün ardından Cenova kentinin yeniden imarına ilişkin, "Şehre normallik ve umudun tekrar kazandırılması gerekiyor. Bunun süratle, mutlak şeffaflık ve maksimum yeterlilikle yapılması gerekiyor." dedi.

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden "La Stampa"ya değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Mattarella, geçen ay ülkenin kuzeyindeki Cenova'da bulunan Morandi Köprüsü'nün kısmen çökmesinin ardından bölgenin yeniden imarı için bir an önce hareke geçilmesi çağrısında bulundu.

Mattarella, 43 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan olaya ilişkin "Cenova, iyi dileklerle içinin rahatlatılmasını beklemiyor, somut karar ve davranışlar bekliyor." dedi.

Şehrin kabul edilemez bir trajediyle sarsıldığını belirten Mattarella, "Bölgenin yeniden yapılanması bir görev. Şehre normallik ve umudun tekrar kazandırılması gerekiyor. Bunun süratle, mutlak şeffaflık ve maksimum yeterlilikle yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Olayın ardından büyük bir dayanışma gösterildiğini kaydeden Mattarella, aynı dayanışmanın durumun üstesinden gelinmesi bağlamında da sürmesi gerektiğini anlattı.

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