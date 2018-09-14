İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella'dan Cenova açıklaması

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, geçen ay bir kısmı çöken Morandi Köprüsü'nün ardından Cenova kentinin yeniden imarına ilişkin, "Şehre normallik ve umudun tekrar kazandırılması gerekiyor. Bunun süratle, mutlak şeffaflık ve maksimum yeterlilikle yapılması gerekiyor." dedi.
İtalya'nın önde gelen gazetelerinden "La Stampa"ya değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Mattarella, geçen ay ülkenin kuzeyindeki Cenova'da bulunan Morandi Köprüsü'nün kısmen çökmesinin ardından bölgenin yeniden imarı için bir an önce hareke geçilmesi çağrısında bulundu.
Mattarella, 43 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan olaya ilişkin "Cenova, iyi dileklerle içinin rahatlatılmasını beklemiyor, somut karar ve davranışlar bekliyor." dedi.
Şehrin kabul edilemez bir trajediyle sarsıldığını belirten Mattarella, "Bölgenin yeniden yapılanması bir görev. Şehre normallik ve umudun tekrar kazandırılması gerekiyor. Bunun süratle, mutlak şeffaflık ve maksimum yeterlilikle yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Olayın ardından büyük bir dayanışma gösterildiğini kaydeden Mattarella, aynı dayanışmanın durumun üstesinden gelinmesi bağlamında da sürmesi gerektiğini anlattı.
\
- Yeniden yapılanmadan sorumlu yetkili yakında atanacak
Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli de bir televizyon programına yaptığı açıklamada, şehrin yeniden yapılanmasından sorumlu yetkilinin yakın zamanda atanacağını bildirdi.
Başbakan Giuseppe Conte başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, dün Cenova'yla ilgili acil durum kararnamesini kabul etmişti.
Köprünün yıkım ve yeniden imarının hızlandırılmasına ilişkin hükümelerin yer aldığı kararname, risk taşıyan yapıları kontrol etmek üzere önleyici düzenlemelerin de getirilmesini kapsıyor.
Olaydan etkilenen birey ve şirketlerin desteklenmesini içeren kararnamede, zarar gören yapıların yeniden imarı ile her türlü sorunun çözümünden sorumlu yetkilinin belirlenmesi gerektiği maddeleri de bulunuyor.
İçişleri Bakanlığı'na sahte mektup gönderen müftü görevinden uzaklaştırıldı!
Babanın rezaleti öğretmene yazılan mektupta ortaya çıktı! Öz kızını yıllarca istismar etmiş
Trump'a darbe üstüne darbe
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mart 2019 yerel seçimlerindeki adaylar için flaş açıklama
Sanat okulunda büyük skandal!
Doğuştan penisi olmayan adam ilk kez ilişkiye girdi
Mustafa Sarıgül aday olacak mı? İYİ Parti bombası
Zeytinburnu'nda Afgan genç boğazı kesilerek öldürüldü
Anlaşmazlık yaşayan baba-oğulun arasına tel örgüler girdi
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı! 2018 YKS ek tercih ve yerleştirme nasıl yapılır?
iPhone almayı düşünenlere kötü haber! Artık içinden kulaklık dönüştürücü çıkmayacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum