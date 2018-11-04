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İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella'dan "saldırgan milliyetçilik" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 22:11 | Son Güncelleme

İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella'dan "saldırgan milliyetçilik" uyarısı

ROMA (AA) - İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, genç nesile 1. Dünya Savaşı'nın kökenindeki "saldırgan milliyetçiliği" unutmamaları çağrısı yaptı.

Mattarella, 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yılı dolasısıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde bugün bir dizi törene katıldı.

İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella, Trieste'deki törende, 1. Dünya Savaşı'0nın "Avrupa'nın yönetici sınıfının, ulusal özlemleri ve çıkarları barışçıl yollardan takip etmekte yetersiz kaldığını, saldırgan milliyetçiliğe teslim olduğunu gösterdiğini" belirtti.

Mattarella, genç nesile barış içinde bir arada yaşamak için çaba gösterirken geçmişten çıkarılan dersleri hatırlamaları çağrısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
1. Dünya Savaşı İtalya Sergio Mattarella

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