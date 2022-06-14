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İtalya'da 4'ü Türk 7 kişinin öldüğü helikopter kazasından çarpıcı detaylar! Son fotoğrafları ortaya çıktı

14.06.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'da geçtiğimiz günlerde havalandıktan kısa bir süre sonra Modena civarında radardan kaybolan helikopterin daha sonra enkazına ulaşılmış, helikopterdeki 4'ü Türk 7 kişinin cansız bedenleri bulunmuştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken olayın perde arkasının aydınlatılması 'kara kutu' ve 'görgü tanığı' gibi nedenlerle güçleşiyor. Öte yandan helikopterdekilerin yaşama veda etmeden önce çektirdiği son fotoğrafın ortaya çıkmasıyla yürekler bir kez daha burkuldu.

İtalya'da 4'ü Türk 7 kişinin öldüğü helikopter kazasından çarpıcı detaylar! Son fotoğrafları ortaya çıktı

Üç ülke, İtalya'daki helikopter kazasında kaybettiği vatandaşlarının yasını tutmaya devam ederken kazanın yankıları sürüyor. Türklerin de bulunduğu helikopterde yolcuların kazadan önce çektirdiği son fotoğraf İtalyan basınına yansıdı. Kazanın neden gerçekleştiğine ilişkin de dikkat çeken olasılıklar ortaya atıldı. Yetkililere göre kaza hava muhalefeti nedeniyle gerçekleşmiş veya helikoptere yıldırım isabet etmiş olabilir. Ne var ki kazayla ilgili başlatılan soruşturma kara kutu ve görgü tanıklarının olmayışı gibi nedenlerden güçlükle ilerliyor.

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Kazada yaşamını yitiren Eczacıbaşı çalışanları

KAZADAN 2 GÜN SONRA BULUNDULAR

Geçen perşembe günü havalandıktan kısa süre sonra kaybolan helikopter yaklaşık 2 gün sonra Reggio Emilia bölgesinde dağlık alana düşmüş olarak bulunmuştu.

Helikopterin enkazı ve 7 kişinin cansız bedeni, yaklaşık 1900 metre yükseklikte bir dere yatağı civarında tespit edilmişti.

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İtalyan pilot ile 4'ü Türk 2'si Lübnanlı 6 yolcunun naaşları, Modena kentinde otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak Reggio Emilia Cumhuriyet Savcılığı, taksirle insan öldürmek ve felakete sebep olmak suçlamalarıyla soruşturma başlattı. Şu aşamada soruşturmaya hedef olan herhangi bir şüphelinin bulunmadığı belirtildi.

Ulusal Uçuş Güvenliği Ajansı tarafından da güvenlik incelemesi başlatıldı.

"SON GÜLÜŞ"

Helikopterdeki yolcuların kazadan önce çektirdiği son fotoğraf ortaya çıktı. İtalyan basınında yer alan fotoğraf kamuoyu ile "Trajik kazadan önce son gülüş" notuyla paylaşıldı.

Italy 24 News'ün paylaştığı fotoğrafta helikopter kazasında yaşamını yitiren Türkler Altuğ Erbil, Arif Cez, İlker Uçak ve Serhat Kenar ve Lübnanlı iş insanlarının yer aldığı ifade edildi.

HAVA MUHALEFETİ OLASILIĞI

İtalya basınındaki haberlere göre helikopterde kara kutunun bulunmaması, pilotun düşmeden önce alarm vermemiş olması ve görgü tanıklarının olmaması soruşturmada net yanıtlar elde edilmesini güçleştiriyor.

Arama çalışmalarına katılan birimlerden Alpler Kurtarma Ekibi bölge sorumlusu Luca Pezzi İtalya basınına yaptığı açıklamada, "Kazanın nedenini belirlemek kolay olmayacak, uzun ve detaylı incelemeler gerekecek. Çünkü tanık ve kara kutu yok. Bu tip helikopterlerde kara kutu olması gerekmiyor, olmaması normal" dedi.

Pezzi, helikopterin düşüş nedeniyle ilgili henüz hipotezlerin ötesine geçebilecek kadar bilgi sahibi olmadıklarını belirttikten sonra, "Olasılıklardan biri, helikopterin olumsuz hava koşullardan uzaklaşmak için bir manevra yapmaya çalışmış olması ancak bunun ölümcül sonuçlanması" diye ekledi.

Helikopterdeki Lübnanlı yolculardan birinin uçuş sırasında ailesine yolladığı videoda da fırtına görülebiliyor.

'YILDIRIM DÜŞTÜ' İDDİASI

Olayda hayatını kaybeden pilot Corrado Levorin'in arkadaşı ve helikopteri işleten Avio şirketinin teknisyeni Igor Caboni ise helikoptere yıldırım isabet etmiş olabileceğini söyledi. Caboni, "İletişimin aniden kesintiye uğramasının ve Corrado'nun yardım çağrısı yapamamasının tek açıklaması bu olabilir" dedi.

Caboni, AgustaWestland AW119 Koala tipi helikopterin en son bir hafta önce gözden geçirildiğini, arıza olasılığına ihtimal vermediğini de söyledi.

Alpler Kurtarma Ekibi'nden Luca Pezzi ise yıldırım düşmesi ihtimalini olası görmediklerini belirtti.

Helikopterdeki 4 Türkiye vatandaşının, bir fuar için İtalya'da bulunan Eczacıbaşı Holding çalışanları olduğu açıklanmıştı.

Lübnan vatandaşlarının kimlikleri ise Chadi Kreidy ve Tarek El Tayak olarak açıklandı.

(Kaynak: BBC)

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