İtalya'da 4 yaşındaki çocuğun Kasım 2019’da Covid olduğu ortaya çıktı

Covid-19 salgını ilk kez Çin’in Wuhan kentinde, geçen yılın Aralık ayında rapor edildi. Her ne kadar Çinli yetkililer vaka tarihlerinin geçtiğimiz Kasım’a dayandığını itiraf etse de, ülkelerin virüsü ne kadar zamandır bildiğine dair küresel şüphecilik eğilimi artıyor.

İtalya’da yapılan bir araştırma, virüsün düşünüldüğünden daha erken yayılmaya başladığını, hatta Avrupa’da 2019 sonbaharında; yani Şubat 2020’deki ilk vakanın aylar öncesinde başlamış olabileceğine dair kanıtlar bulunduğunu ileri sürüyor.

Bilim insanları 2019 yılının Aralık ayı başlarında 4 yaşında bir çocuktan alınan burun süprüntüsünde Covid-19 enfeksiyonu olduğunu belirledi. Milano yakınlarında yaşayan çocukta öksürük ve diğer semptomlar Kasım ayında gelişmeye başladı. Çocuğun enfeksiyonu nasıl kaptığı ve kimleri enfekte ettiği ise net değil.

Aynı çalışmada araştırmacılar geriye giderek Eylül ve Şubat aylarında 39 hastadan alınan boğaz süprüntü örneklerine baktılar ve bir çocuğun pozitif çıktığını tespit ettiler.

İtalya’da bir doktor ve bir hemşire, Covid-19 hastasını tedavi ediyor.