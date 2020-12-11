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İtalya'da 4 yaşındaki çocuğun Kasım 2019’da Covid olduğu ortaya çıktı

11.12.2020 11:37 | Son Güncelleme:
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İtalya'da 4 yaşındaki çocuğun Kasım 2019’da Covid olduğu ortaya çıktı

Araştırmacılar İtalyan çocuğun Kasım 2019’da koronavirüs testinin pozitif çıktığını söylüyor. Bu açıklama, koronavirüsün yayılma tarihine dair zaman çizelgesini değiştirebilir.

Covid-19 salgını ilk kez Çin’in Wuhan kentinde, geçen yılın Aralık ayında rapor edildi. Her ne kadar Çinli yetkililer vaka tarihlerinin geçtiğimiz Kasım’a dayandığını itiraf etse de, ülkelerin virüsü ne kadar zamandır bildiğine dair küresel şüphecilik eğilimi artıyor.

İtalya’da yapılan bir araştırma, virüsün düşünüldüğünden daha erken yayılmaya başladığını, hatta Avrupa’da 2019 sonbaharında; yani Şubat 2020’deki ilk vakanın aylar öncesinde başlamış olabileceğine dair kanıtlar bulunduğunu ileri sürüyor.

Bilim insanları 2019 yılının Aralık ayı başlarında 4 yaşında bir çocuktan alınan burun süprüntüsünde Covid-19 enfeksiyonu olduğunu belirledi. Milano yakınlarında yaşayan çocukta öksürük ve diğer semptomlar Kasım ayında gelişmeye başladı. Çocuğun enfeksiyonu nasıl kaptığı ve kimleri enfekte ettiği ise net değil.

Aynı çalışmada araştırmacılar geriye giderek Eylül ve Şubat aylarında 39 hastadan alınan boğaz süprüntü örneklerine baktılar ve bir çocuğun pozitif çıktığını tespit ettiler.

İtalya’da bir doktor ve bir hemşire, Covid-19 hastasını tedavi ediyor.

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Araştırmacılar İtalyan çocukta Kasım ayında grip ve soğuk algınlığı benzeri semptomların geliştiğini, Aralık ayı başında da kızamık benzeri bir döküntü geliştiğini belirtti. Çalışma, Milano Üniversitesi’nden araştırmacılar tarafından yürütüldü ve bu hafta bağımsız bir tıp yayını olan Emerging Infectious Diseases’te yayınlandı.

Milano’daki San Raffaele Hastanesi, Mart 2020.

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Toplamda 61.739 kişinin hayatını kaybettiği İtalya, İngiltere’den sonra Avrupa’daki en yüksek rakamların görüldüğü ülke oldu. İtalya’nın kuzeyi ise pandeminin ilk dalgasından oldukça kötü şekilde etkilenmişti.

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