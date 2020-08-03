HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İtalya'da 43 kişinin ölümüne neden olmuştu! O köprü yeniden açılıyor

İtalya'da 43 kişinin ölümüne neden olmuştu! O köprü yeniden açılıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 03.08.2020 20:22 | Son Güncelleme

İtalya’da 2018 yılında çöken ve 43 kişinin ölümüne neden olan Morandi köprüsü bu akşam yeniden açılıyor.

İtalya'da 43 kişinin ölümüne neden olmuştu! O köprü yeniden açılıyor

İtalya’nın Cenova kentindeki Morandi köprüsü 2018 yılında aşırı yağışlar nedeni ile çökmüş, olayda 43 kişi hayatını kaybetmişti. Olay ülkede yaşanan en büyük felaketler biri olarak tarihe geçmişti. Felaketin üstünden geçen 2 yılın ardından inşası tamamlanan köprü bu akşam yeniden hizmete açılıyor.

KÖPRÜDE HAYATINI KAYBEDENLERİN YAKINLARI TÖRENE KATILMAYACAK

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, bugün öğlen saatlerinde yeni köprüden geçen ilk isim oldu. Yeni köprünün açılışına çok sayıda üst düzey İtalyan yetkili ile Başbakan Giuseppe Conte’nin katılacak. Köprüde hayatını kaybedenlerin yakınları ise açılış törenine katılmayacağını belirtti.

İTALY

KRİTİK BİR YAPI KONUMUNDA

Öte yandan Kuzey İtalya'yı Fransa'ya bağlayan A10 Otoyolu üzerinde bulunan Morandi köprüsü Cenova'da kritik bir yapı konumunda bulunuyor. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBodrum'dan Kilyos'a kaçtıBodrum'dan Kilyos'a kaçtı
Trump’tan TikTok’a anlaşma için 45 gün süreTrump’tan TikTok’a anlaşma için 45 gün süre
Binlerce personel alımı yapılacakBinlerce personel alımı yapılacak

En Çok Okunan Haberler

Ankara-Konya karayolunda feci kaza: 5 ölü

Ankara-Konya karayolunda feci kaza: 5 ölü

Hakkari'de korkunç kaza! Kimlikleri belli oldu

Hakkari'de korkunç kaza! Kimlikleri belli oldu

Otomotiv firmaları araba fiyatlarını güncelliyor!

Otomotiv firmaları araba fiyatlarını güncelliyor!

Samyeli'nin 16 yaşındaki kızından olay poz!

Samyeli'nin 16 yaşındaki kızından olay poz!

Korkutan açıklama! 'Bilanço 15 gün sonra ortaya çıkacak'

Korkutan açıklama! 'Bilanço 15 gün sonra ortaya çıkacak'

Annesini döven gence cadde ortasında tekme tokat dayak attılar

Annesini döven gence cadde ortasında tekme tokat dayak attılar

İlginizi Çekebilir

Fransız gazeteden dikkat çeken Erdoğan haberi: İntikam alıyor

Fransız gazeteden dikkat çeken Erdoğan haberi: İntikam alıyor

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

Yunanistan: Türkiye'yle diyaloğa hazırız

Yunanistan: Türkiye'yle diyaloğa hazırız

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Diğer Haberler
Yunanistan’dan skandal Türkiye açıklaması

Yunanistan’dan skandal Türkiye açıklaması

Trump’tan TikTok’a anlaşma için 45 gün süre

Trump’tan TikTok’a anlaşma için 45 gün süre

Son derece nadir uzay kelebeği görüntülendi!

'Uzay kelebeği' görüntülendi!

"Koronavirüs dünyaya İtalya’dan yayıldı"

Koronavirüs dünyaya İtalya’dan yayıldı

ABD'de otobandaki feci kaza böyle görüntülendi

Feci kaza! Bir anda ters döndü

80 deveden oluşan azgın sürü, üç köyü istila etti

80 deveden oluşan azgın sürü, üç köyü istila etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.