HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından açıldı

43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından açıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.08.2020 11:00 | Son Güncelleme

İtalya’da 2018 yılında çöken ve 43 kişinin ölümüne neden olan Morandi köprüsü bu akşam yeniden açıldı.

43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından açıldı

İtalya'nın Cenova kentindeki Morandi köprüsü 2018 yılında aşırı yağışlar nedeni ile çökmüş, olayda 43 kişi hayatını kaybetmişti. Olay ülkede yaşanan en büyük felaketler biri olarak tarihe geçmişti. Felaketin üstünden geçen 2 yılın ardından inşası tamamlanan köprü bu akşam yeniden hizmete açıldı.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, bugün öğlen saatlerinde yeni köprüden geçen ilk isim oldu. Yeni köprünün açılışına çok sayıda üst düzey İtalyan yetkili ile Başbakan Giuseppe Conte'nin katıldı. Köprüde hayatını kaybedenlerin yakınları ise açılış törenine katılmadı.

43 kişiye mezar olan köprünün görkemli bir törenle açılması tepkilere neden oldu.

Öte yandan Kuzey İtalya'yı Fransa'ya bağlayan A10 Otoyolu üzerinde bulunan Morandi köprüsü Cenova'da kritik bir yapı konumunda bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Kadına şiddet uygulayan erkeklere elektronik bileklik takılacakKadına şiddet uygulayan erkeklere elektronik bileklik takılacak
YEP nedir, yerleştirme puanı nasıl hesaplanır?YEP nedir, yerleştirme puanı nasıl hesaplanır?

En Çok Okunan Haberler

Olay gönderme: İyi oyuncuymuşsun

Olay gönderme: İyi oyuncuymuşsun

Ağustos ayı en ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi!

Ağustos ayı en ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi!

Muharrem İnce'den 'yeni parti' iddialarıyla ilgili flaş açıklama

Muharrem İnce'den 'yeni parti' iddialarıyla ilgili flaş açıklama

Alaçatı’da 6 eğlence kulübü kapatıldı!

Alaçatı’da 6 eğlence kulübü kapatıldı!

Marmara Denizi'nde panik anları!

Marmara Denizi'nde panik anları!

Koronavirüs dünyaya İtalya’dan yayıldı

Koronavirüs dünyaya İtalya’dan yayıldı

İlginizi Çekebilir

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

Yunanistan: Türkiye'yle diyaloğa hazırız

Yunanistan: Türkiye'yle diyaloğa hazırız

DSÖ'den dünyayı korkutan açıklama! Açık açık söyledi

DSÖ'den dünyayı korkutan açıklama! Açık açık söyledi

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Diğer Haberler
Koronavirüsün çıkış noktası Çin'de 'salgını unutturan' bira festivali

Koronanın çıkış noktasında 'salgını unutturan' bira festivali

Notre Dame'ın devasa orgu 4 yılda temizlenecek

Temizliği 4 yıl sürecek!

Fransa'da kadına şiddet uygulayan erkeklere elektronik bileklik takılacak

Kadına şiddet uygulayan erkeklere elektronik bileklik takılacak

ABD'de Isaias Kasırgası Kuzey Carolina'ya ulaştı

Isaias Kasırgası kıyılara ulaştı!

İngiltere'de kanalizasyonlarda Kovid-19 testine başlandı

Kanalizasyonlarda korona testine başlandı

Almanya'da tartışma: Seçmen yaşı 16 olsun

Almanya'da tartışma: Seçmen yaşı 16 olsun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.