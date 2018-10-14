HABER

İtalya'da arkeologlardan korkunç keşif: Vampir çocuk iddiası!

DÜNYA HABERLERİ  | 14.10.2018 15:27 | Son Güncelleme

İtalya'nın başkenti Roma yakınlarındaki kazılarda, arkeologlar tarafından 1600 yıl önce yaşadığı tahmin edilen bir iskelet bulundu. Çocuk yaşlardaki bir insana ait olduğu tahmin edilen iskeletin durumunun iyi olduğu belirtilirken, ağzının içinde dev bir taşın bulunması ise 'Vampir olduğuna inanıyorlardı ve dirilmemesi için ağzına taş tıkmışlar' yorumlarına neden oldu.

İtalya'da arkeologlardan korkunç keşif: Vampir çocuk iddiası!

İtalya’da arkeologlar ve uzmanlar başkent Roma yakınlarındaki bir mezarlık alanda tarihi bir keşif yaptılar… Roma yakınlarındaki alanda kazı çalışması yapan yetkililer 5. yüzyıldan kaldığı düşünülen iskelet ve kalıntıları ortaya çıkardı. 1600 yıl önce yaşadığı tahmin edilen bir çocuğa ait olduğu tahmin edilen kalıntılarda ise korkutucu bir detay yerel basında gündem oldu.

italya-1600-yillik-iskelet

Uzmanlar iskelet kalıntılarını incelerken kafatasının ağız kısmında dev boyutlarda bir taş buldu. Yetkililer, o dönemki inanışa göre ölülerin vampir olarak dünyaya geri dönmesinin engellenmesi için böyle bir yönteme başvurulduğunu duyurdu.

10 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuk iskeletinin cinsiyetine dair bir açıklama yapılmadı. Lugnano Vampiri olarak adlandırılan kemik kalıntıları üzerine incelemelere devam edeceklerini söyleyen Profesör David Soren, “Daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Aşırı derecede ürpertici ve garip” dedi. Yetkililer kazıların devam ettiğini ama ilk bulgulara göre cadı avına benzeyen ayinler gerçekleştirildiğini açıkladı.

PARTNERÖzel aşk şarkınızı dinlediniz mi?Özel aşk şarkınızı dinlediniz mi?
Hollanda'dan Rusya açıklaması: Siber savaş halindeyiz Hollanda'dan Rusya açıklaması: Siber savaş halindeyiz
İtaya'da sığınmacı dostu köy boşaltılacakİtaya'da sığınmacı dostu köy boşaltılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İtalya roma vampir çocuk Vampir Çocuk Arkeolog kazı

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü! Şoförün ilk ifadesi

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü! Şoförün ilk ifadesi

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

Galatasaray'ı sarsan haber! UEFA'dan 3 yıl men...

Galatasaray'ı sarsan haber! UEFA'dan 3 yıl men...

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İş Bankası' sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İş Bankası' sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hollanda'dan Rusya açıklaması: Siber savaş halindeyiz

Hollanda'dan Rusya açıklaması: Siber savaş halindeyiz

Panama'da selfie faciası: Genç kadının son anları böyle görüntülendi!

Panama'da selfie faciası: Genç kadının son anları böyle görüntülendi!

Suudi Arabistan'dan Trump'a Cemal Kaşıkçı yanıtı! Trump ne demişti?

Suudi Arabistan'dan Trump'a Cemal Kaşıkçı yanıtı! Trump ne demişti?

Ucuz takım elbise ile şık görünmek mümkün mü? İşte o tavsiyeler...

Ucuz takım elbise ile şık görünmek mümkün mü? İşte o tavsiyeler...

5 yıldır saçını kendi yıkamayan milyoner kız şoke etti

5 yıldır saçını kendi yıkamayan milyoner kız şoke etti

Amerika'da kapalı bir cenaze evinde 11 bebek cesedi bulundu

Amerika'da kapalı bir cenaze evinde 11 bebek cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.