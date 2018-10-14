İtalya'da arkeologlardan korkunç keşif: Vampir çocuk iddiası!

İtalya’da arkeologlar ve uzmanlar başkent Roma yakınlarındaki bir mezarlık alanda tarihi bir keşif yaptılar… Roma yakınlarındaki alanda kazı çalışması yapan yetkililer 5. yüzyıldan kaldığı düşünülen iskelet ve kalıntıları ortaya çıkardı. 1600 yıl önce yaşadığı tahmin edilen bir çocuğa ait olduğu tahmin edilen kalıntılarda ise korkutucu bir detay yerel basında gündem oldu.
Uzmanlar iskelet kalıntılarını incelerken kafatasının ağız kısmında dev boyutlarda bir taş buldu. Yetkililer, o dönemki inanışa göre ölülerin vampir olarak dünyaya geri dönmesinin engellenmesi için böyle bir yönteme başvurulduğunu duyurdu.
10 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuk iskeletinin cinsiyetine dair bir açıklama yapılmadı. Lugnano Vampiri olarak adlandırılan kemik kalıntıları üzerine incelemelere devam edeceklerini söyleyen Profesör David Soren, “Daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Aşırı derecede ürpertici ve garip” dedi. Yetkililer kazıların devam ettiğini ama ilk bulgulara göre cadı avına benzeyen ayinler gerçekleştirildiğini açıkladı.
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