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İtalya'da bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi

İTALYA HABERLERİ  | 27.02.2020 17:04 | Son Güncelleme

Serie C takımlarından Pianese'nin bir futbolcusunda koronavirüs tespit edildiği açıklandı. İsmi açıklanmayan oyuncunun aynı gün takımı ile öğle yemeğinde yer aldığı söylendi. Oyuncunun virüsü ailesini ziyaretten dönerken yaptığı tren yolculuğunda kapmış olabileceği belirtildi.

İtalya'da bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi

İtalya'da Koronavirüs vakalarında artış devam ediyor. Virüs bu kez yeşil sahaya sıçradı. İtalya Serie C takımlarından Pianese'de oynayan bir futbolcunun koronavirüs kaptığı açıklandı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Oyuncuda grip belirtilerinin görüldüğü ve önlem olarak cumartesi günü ligde oynanan maçta sahaya sürülmediği belirtildi.

KORONAVİRÜSÜ TREN YOLCULUĞUNDA KAPMIŞ OLABİLİR

İsmi açıklanmayan oyuncunun aynı gün takımı ile öğle yemeğinde yer aldığı söylendi. Oyuncunun virüsü ailesini ziyaretten dönerken yaptığı tren yolculuğunda kapmış olabileceği belirtiliyor.

Oyuncunun evinde karantina altında kaldıktan sonra hastalığı atlattığı belirtilse de Pianese takımı, İtalya Sağlık Enstitüsü'nden gelecek yönlendirmeye kadar tüm idmanları iptal etti.

(Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Pianese Serie C

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