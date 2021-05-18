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  4. İtalya'da bir kadına yanlışlıkla 4 doz Kovid-19 aşısı yapıldı

İtalya'da bir kadına yanlışlıkla 4 doz Kovid-19 aşısı yapıldı

18.05.2021 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya’da bir kadına yanlışlıkla tek enjeksiyonda 4 doz yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik geliştirilen Pfizer/Biontech aşısından yapıldı.

İtalya'da bir kadına yanlışlıkla 4 doz Kovid-19 aşısı yapıldı

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Toskana Bölgesi’ndeki Livorno’da aşılama kampanyasında sırası gelen ve yanlışlıkla fazla doz aşı yapılan 67 yaşındaki kadının kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldığı, kadında herhangi bir sıkıntılı durumun gözlenmediği belirtildi.

Yerel sağlık kurumu, hatanın nasıl yaşandığına ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.

GEÇEN HAFTA DA AYNI HATA YAPILMIŞTI

Ülkede geçen hafta yine Toskana bölgesinde 23 yaşındaki bir sağlık çalışanına, yanlışlıkla 6 doz Pfizer/Biontech aşısı yapılmıştı.

İtalyan kadına yanlışlıkla 6 doz aşı vurulduİtalyan kadına yanlışlıkla 6 doz aşı vuruldu

"İNSAN HATASI KAYNAKLI OLDUĞUNA EMİNİM"

Aşıların ülke genelinde dağıtımından sorumlu Başbakanlık Acil Tedarik Komiseri General Francesco Paolo Figliuolo, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Protokolleri kontrol edeceğiz ancak bunun insan hatası kaynaklı olduğundan kesinlikle eminim." dedi.

Bu arada, Başbakanlığın akşam saatlerinde güncellediği verilere göre, ülkede aşılananların sayısı 28 milyon 74 bin 383 oldu. Aşılananların 8 milyon 921 bin 28'ini ikinci dozu alanlar oluşturdu. (AA)

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koronavirüs (Covid-19) İtalya koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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