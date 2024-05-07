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İtalya'da bir kentte kırmızı alarm! Okullarda eğitime ara verildi, 36 bin kişi tahliye edildi

07.05.2024 22:13
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İtalya'nın Viterbo kentinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu. 2 tonluk bombanın bulunduğu muhit kırmızı alan ilan edildi, bölgedeki ilk ve orta dereceli okullar tatil edilerek ikamet eden 36 bin kişi de tahliye edildi.

İtalya'da bir kentte kırmızı alarm! Okullarda eğitime ara verildi, 36 bin kişi tahliye edildi

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Viterbo kentinde 20 Mart tarihinde Alcide de Gasperi caddesi üzerinde bir bina inşaatının şantiyesinde bulunan İngiliz yapımı 2 tonluk bombanın taşınması için bugün geniş kapsamlı bir çalışma yapıldı.

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36 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Çalışma kapsamında, Viterbo kentinde bombanın bulunduğu muhit kırmızı alan ilan edildi, bölgedeki ilk ve orta dereceli okullar tatil edilerek ikamet eden 36 bin kişi de tahliye edildi.

İtalyan ordusundan bomba imha ekiplerinin yürüttüğü hassas çalışma sabah saatlerinde başladı.

İMHA İÇİN ASKERİ TESİSE GÖTÜRÜLECEK

Uzman ekiplerin çalışmalarında, bombanın nakliye için güvenli hale getirileceği daha sonra imha edileceği bir askeri tesise götürüleceği bildirildi.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İtalya bomba
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