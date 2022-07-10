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  4. İtalya'da büyük yangın! Başkent Roma'dan dumanlar yükseldi

İtalya'da büyük yangın! Başkent Roma'dan dumanlar yükseldi

10.07.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya’nın başkenti Roma’da çıkan yangın panik yarattı. Dün öğleden sonra bölgedeki eski araçların park edildiği bir alanda başlayan yangın, ormanlık alana yayıldı. İtfaiyenin yoğun çabasıyla, yangının bu sabah erken saatlerde söndürüldüğünü belirtildi.

İtalya'da büyük yangın! Başkent Roma'dan dumanlar yükseldi

İtalya’nın başkenti Roma’nın Centocelle bölgesinde eski araçların park edildiği bir alanda dün yerel saatle 16.45 sıralarında yangın meydana geldi. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek çevredeki ormanlık alana ve bazı binalara yayıldı. Sosyal medyaya yansıyan mesajlarda patlama sesleri duyulduğu ifade edilirken siyah dumanlar kentin bir çok yerinden görüldü.

'PENCERELERİNİZİ AÇMAYIN' UYARISI

Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri yoğun duman bulutu sebebiyle çevre binalardaki sakinlere pencerelerini açmamaları uyarısında bulundu.

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Gualtieri, olayın neden kaynaklandığı konusunda henüz bir bilgi olmadığını ifade ederek soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

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Yangının Centocelle bölgesinde eski araçların imha edildiği bir araç parkında başladığı belirtildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın İtalya
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