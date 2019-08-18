MAGAZİN

İtalya'da Can Yaman izdihamı! Ünlü oyuncu paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.08.2019 01:45 | Son Güncelleme

Erkenci Kuş'un final yapmasının ardından İtalya'ya giden yakışıklı oyuncu Can Yaman, kaldığı otelin önünde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Star TV ekranlarında yayınlanan ve kısa süre önce final yapan Erkenci Kuş dizisinin başrol oyuncusu Can Yaman, İtalya'ya hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Çok sayıda İtalyan ve Türk hayranı, Can Yaman'ın bulunduğu otelin önünde bekledi. Can Yaman ise hayranlarını balkona çıkarak selamladı. Ünlü oyuncu o anları Instagram hesabından paylaştı. Yaman paylaşımına, "Bu sevgi için çok teşekkür ederim. Gurur duyuyorum. İtalya'da tanınmak beni çok mutlu ediyor" notunu yazdı.

Başrollerini Demet Özdemir ve Can Yaman'ın oynadığı Erkenci Kuş dizisi İtalya'da da yayınlanıyor.

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Can Yaman erkenci kuş italya

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