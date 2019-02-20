Eğitim Bakanlığı şeytan çıkarma kursu verecek

İtalya Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bakanlığa bağlı çalışan öğretmenlere seçmeli olarak şeytan çıkarma eğitimi vereceği belirtildi.

İtalya'da görev yapan 200'den fazla öğretmen, öğrencilerini ele geçiren Şeytan'dan kurtarmak için şeytan çıkarma eğitimi almak istediklerini Eğitim Bakanlığı'na iletti.

İtalya Eğitim Bakanı Marco Bussetti öncülüğünde başlatılan 450 dolar değerindeki eğitimin Katolik ruhbanlar tarafından yürütüleceği belirtildi.

Şeytan çıkarma dersleri İtalya'da muhalefetin tepkisine yol açtı ve muhalefetteki milletvekilleri İtalya'nın Şeytan'dan daha önemli sorunları olduğunu söyledi ve uygulamayı Orta Çağ'a dönüş şeklinde eleştirdi.

Tepkiler üzerine İtalya Eğitim Bakanlığı geri adım attı ve şeytan çıkarma eğitimi linkini internet portalından kaldırabileceğini fakat yine de derslerin süreceğini rapor etti.

