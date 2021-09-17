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İtalya'da eşi benzeri görülmemiş koronavirüs önlemi! 15 Ekim'de başlayacak, zorunlu olacak

17.09.2021 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan hükûmeti koronavirüsle mücadelede dünyadaki en katı önlemlerden birini alarak, tüm çalışanlara aşı kartı, negatif PCR testi sonucu ya da COVID geçirip atlatmış olduklarını kanıtlayan belge gösterme zorunluluğu getirdi.

İtalya'da eşi benzeri görülmemiş koronavirüs önlemi! 15 Ekim'de başlayacak, zorunlu olacak

Yeni düzenlemeler resmi olarak 15 Ekim'de uygulanmaya başlayacak. Salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'nın Başbakanı Mario Draghi bu uygulamayla, vatandaşları aşıya özendirme ve bulaş oranını azaltma çabalarını sürdürüyor.

Önlemlerin kabul edildiği dünkü kabine toplantısının ardından açıklama yapan bakanlar, aşı belgesi göstermeyen işçilerin işten ücretsiz olarak uzaklaştırılacağını, ancak işten çıkarılamayacağını söyledi.

130 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

Salgında İngiltere'den sonra Avrupa'nın en yüksek ölüm oranına sahip ikinci ülkesi olan İtalya'da salgının ortaya çıktığı 2020 yılından bu yana 130 binden fazla ölüm kaydedildi.

PARA CEZASI VAR

Gerekli belgeleri göstermeyen ve çalışmaya devam eden işçiler 600-1,500 euro arasında bir ceza ödeyecek.

SENDİKALAR TEPKİLİ

Sendika başkanları düzenlemeyi eleştirerek PCR testlerinin aşı yaptırmayı reddeden işçilere ücretsiz yapılması gerektiğini, böylece işçilerin çalışmaya devam edebileceğini belirttiler.

Hükûmet bu talebi reddetti ancak test fiyatlarının mevcut fiyatın oldukça altında olan 15 euroya düşürüleceğini açıkladı.

(Reuters)

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koronavirüs (Covid-19) İtalya PCR testi koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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