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Evcil hayvanlar sahipleriyle birlikte gömülebilecek

DÜNYA HABERLERİ  | 28.01.2019 16:35 | Son Güncelleme

İtalya'da yıllardan beri hayvanseverlerin evcil hayvanları ile birlikte gömülme istekleri Sağlık Bakanlığı komisyonunda onaylandı.

Evcil hayvanlar sahipleriyle birlikte gömülebilecek

İtalya'nın Lombardia bölgesinde konu ile ilgili yeterli imza toplayan evcil hayvan sahiplerinin evlerinde besledikleri kedi ve köpekle aynı mezarlığa gömülmeleri isteği, Sağlık Bakanlığı komisyonunda onaylanarak belediye meclisine gönderildi.

Eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin Partisi Forza Italia'nın önergesini Popülist Koalisyon Hükümeti de desteklediğini açıklayarak en yakın zamanda Parlamento'da oylamaya sunulacağını, yasanın onaylanması halinde tüm İtalya'yı kapsayacağını duyurdu.

Daha önce bazı evcil hayvan sahipleri, kilisenin özel izni ile Katolik mezarlıklarına çok ender de olsa birlikte gömülebiliyorlardı.

Bu arada yine İtalya'da bazı özel kuruluşlar evcil hayvanların doğumları için sahiplerine iki veya üç günlük yasal ücretli izin kullanma hakkını vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya evcil hayvan gömülme

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