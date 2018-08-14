İtalya'da facia! Köprü çöktü, onlarca ölü var…

Korkunç olayda onlarca kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İtalya'da facia!

1 / 36 Köprünün her iki şeridinin de çöktüğü olayda, çok sayıda aracın yere düştüğü ve bazılarının enkaz altında kaldığı belirtiliyor.

2 / 36 İtfaiye yetkililerinin Adnkronos haber ajansına yaptığı açıklamada, enkaz altında kalan araçlarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

3 / 36 Enkaz altında kalanları çıkarmak için acil servis ve itfaiyenin müdahalesinin sürdüğü, bazı yaralıların hastaneye sevk edildiği bildirildi.

4 / 36 Köprünün yapısal bir sorun nedeniyle çökmüş olabileceği ancak olayda şiddetli yağmurun da etkili olduğu düşünülüyor.

5 / 36 İtalya Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Neler yaşandığını büyük bir endişeyle takip ediyorum. Genoa, çok büyük bir trajedi yaşadı gibi görünüyor" dedi. İçişleri Bakanı Matteo Salvini, 200 itfaiyecinin olaya müdahale ettiğini söyledi. Twitter'dan açıklama yapan Bakan Salvini, "Olayı dakika dakika takip ediyoruz" diye konuştu.

6 / 36 İtalyan mimar Ricardo Morandi'nin ismini taşiyan köpdü Polcevera Viyadükü olarak da biliniyor.

7 / 36 Köprünün inşaatı 1962'de başladı ve 1968'de tamamlandı.

8 / 36 1100 metre uzunluğundaki yapının, şimdiye kadar Avrupa'da inşa edilen ilk kablolu beton köprü olduğu belirtiliyor.

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