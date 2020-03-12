İtalya'da flaş koronavirüs kararı! Tüm işyerleri kepenk kapatacak

Kovid-19 nedeniyle son 3 haftadır olağanüstü günler geçiren ve vaka sayısındaki artışın önüne geçemeyen İtalya’da hükümet, pazartesi günü açıkladığı kısıtlayıcı tedbirlerin çerçevesini genişletti.

Başbakan Conte, akşam saatlerinde Facebook hesabından yaptığı canlı yayınla, Kovid-19’a karşı mücadelede İtalyanlara gösterdikleri fedakarlıktan dolayı teşekkür etti.

"MARKET, ECZANE HARİCİNDE TÜM İŞYERLERİ KAPATILACAK"

Önceliklerinin her zaman İtalyanların sağlığı olduğunu belirten Conte, "Market ve eczane gibi temel ihtiyaçların karşılanabileceği yerlerin haricinde yarından itibaren ticari faaliyette bulunan tüm mağaza ve işletmeler kapatılacak. Bütün restoran, kafe, bar gibi işletmelerin faaliyetleri askıya alınmıştır. Evlere servis hizmeti yapılmaya devam edilebilecek." dedi.

Mal ve hizmeti sunan tedarik zincirlerinin, taşımacılık, tarımsal faaliyetler, bankacılık, sigorta ve posta hizmetlerinin garanti edileceğini, benzinliklerin açık olacağını vurgulayan Conte, marketlerin de açık kalacağını, marketlere akın edilmemesi gerektiğini söyledi.

Sanayi işletmeleri ve fabrikaların salgının bulaşmasını önleyecek nitelikte güvenlik koşullarına uymak koşuluyla açık kalabileceğini ifade eden Conte, zorunlu olmayan tüm üretim departmanlarının kapatıldığını duyurdu.