İtalya’da 'halkın yenilenmesi'ni simgeleyen aşı istasyonları kuruluyor

Yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle ağır kayıplar veren İtalya ülkenin her yerine aşı istasyonları kurmaya hazırlanıyor.

8 AB ÜLKESİ ORTAK BİLDİRİ İMZALADI

Dün İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sekiz Avrupa Birliği ülkesinin vatandaşlarını aşılamaya beraber başlayacağı ve aşı kampanyalarının ilerleyişlerine dair bilgileri de birbirleri ile paylaşma kararı aldığı açıklandı. Söz konusu ortak bildiride İtalya’nın yanı sıra Almanya, Fransa, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, İspanya ve İsviçre sağlık bakanlarının imzaları bulunuyor. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ise AB kurumlarının aşıya onay vermesi halinde 24 ile 72 saat arasında aşılamaya başlanacağını duyurdu.

Bu kapsamda yenilenmeyi simgeleyen çuha çiçeği ile süslenmiş süslenmiş yüzlerce ahşap aşılama istasyonu, İtalya Covid-19 aşısıyla aşılamaya başlarken Ocak ayından itibaren İtalya'nın her yerine kurulacak.

İstasyonların tasarımları ülkenin aşı lansmanının logosunu tasarlayan mimar Stefano Boeri tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

İTALYAN HALKININ YENİLENMESİNİ VE TEKRAR HUZURA KAVUŞMASINI SEMBOLİZE EDİYOR

Konuya ilişkin bir basın toplantısı düzenleyen Boeri, çuha çiçeğinin tasarıma İtalyan halkının yeniden huzura ve yenilenmesini sembolize etmek için eklendiğini belirterek, "Aşı olmak bir vatandaşlık görevi, başkalarına sevginin göstergesi ve hayatın yeniden keşfi anlamına geliyor. Bu virüs bizi hastanelere ve evlere kilitlediyse, aşı bizi yaşamla ve çevremizdeki doğa ile tekrar temasa geçirecek” ifadelerini kullandı.