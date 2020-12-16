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İtalya’da 'halkın yenilenmesi'ni simgeleyen aşı istasyonları kuruluyor

16.12.2020 16:40 | Son Güncelleme:
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İtalya’da 'halkın yenilenmesi'ni simgeleyen aşı istasyonları kuruluyor

Yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle Avrupa’daki en yüksek ölüm oranına sahip olan İtalya Ocak ayı itibariyle nüfusunu aşılamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, ülkenin ünlü meydanlarına ve caddelerine ünlü mimar Stefano Boeri tarafından tasarlanan ve üzerinde bir çuha çiçeği simgesi bulunan ahşap aşı istasyonları kurulacak.

Yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle ağır kayıplar veren İtalya ülkenin her yerine aşı istasyonları kurmaya hazırlanıyor.

8 AB ÜLKESİ ORTAK BİLDİRİ İMZALADI

Dün İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sekiz Avrupa Birliği ülkesinin vatandaşlarını aşılamaya beraber başlayacağı ve aşı kampanyalarının ilerleyişlerine dair bilgileri de birbirleri ile paylaşma kararı aldığı açıklandı. Söz konusu ortak bildiride İtalya’nın yanı sıra Almanya, Fransa, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, İspanya ve İsviçre sağlık bakanlarının imzaları bulunuyor. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ise AB kurumlarının aşıya onay vermesi halinde 24 ile 72 saat arasında aşılamaya başlanacağını duyurdu.

Bu kapsamda yenilenmeyi simgeleyen çuha çiçeği ile süslenmiş süslenmiş yüzlerce ahşap aşılama istasyonu, İtalya Covid-19 aşısıyla aşılamaya başlarken Ocak ayından itibaren İtalya'nın her yerine kurulacak.

İstasyonların tasarımları ülkenin aşı lansmanının logosunu tasarlayan mimar Stefano Boeri tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

İTALYAN HALKININ YENİLENMESİNİ VE TEKRAR HUZURA KAVUŞMASINI SEMBOLİZE EDİYOR

Konuya ilişkin bir basın toplantısı düzenleyen Boeri, çuha çiçeğinin tasarıma İtalyan halkının yeniden huzura ve yenilenmesini sembolize etmek için eklendiğini belirterek, "Aşı olmak bir vatandaşlık görevi, başkalarına sevginin göstergesi ve hayatın yeniden keşfi anlamına geliyor. Bu virüs bizi hastanelere ve evlere kilitlediyse, aşı bizi yaşamla ve çevremizdeki doğa ile tekrar temasa geçirecek” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte Boeri, tüm cephesi canlı ağaçlar ve yeşilliklerle dolu olan Il Bosco Verticale (Dikey Orman) binası ile ünlenen İtalyan’ın en tanınmış mimarlarından biri. Boeri, aşı projesinde ücretsiz olarak çalıştığını açıkladı.

AVRUPA'DAKİ EN YÜKSEK ÖLÜM ORANINA SAHİP OLAN ÜLKE

Diğer taraftan, İtalya’da şu ana kadar 1 milyon 870 bini aşkın vaka ve 65 bin 587 ölüm bildirildi. Avrupa'daki en yüksek ölüm oranına sahip ülke geçtiğimiz günlerde İngiltere'yi geride bıraktı. Ülke, aynı zamanda salgında vaka-ölüm oranı ve toplam nüfusa oranla can kaybı bakımından dünyanın en ağır tablosunun yaşandığı ülkeler arasında bulunuyor. Konuya ilişkin açıklama yapan İmmunoloji Profesörü Antonella Viola, ülkedeki vaka-ölüm oranının seviyesini şöyle açıkladı:

"İtalya'da Covid-19 ölüm oranı yüzde 3,5 seviyesinde, yani her 100 pozitif kişiden 3-4'ü ölüyor. Bu oran aşırı derecede yüksek. Fransa'da aynı oran yüzde 2,4, ABD'de yüzde 1,,9, Almanya'da yüzde 1,6 seviyesinde."

Koronavirüs pandemisinin tespit edildiği ilk Batılı ülke olan İtalya'da ölümlerin büyük kısmı ilk 3 ayda meydana geldi. Yaz aylarında yeni vaka ve ölümlerde büyük düşüş görülürken sonbahardan itibaren salgın eğrisi yeniden ve hızla yükselişe geçti.

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